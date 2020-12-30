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Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке "самых красивых лиц"

Новости
    30.12.2020, 14:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TC Candler Фото: youtube.com/ TC Candler
Фото: youtube.com/ TC Candler

Стремительно набирающий очки 32-летний российский певец и актер Алексей Воробьев обошел всеобщего любимца, канадского актера и музыканта Киану Ривза в ежегодном чарте "100 самых красивых лиц".

Фото: kinopoisk.ru
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Соответствующий рейтинг, составленный ресурсом TC Candler, доступен на его YouTube-канале. И из него следует, что у россиянина - 33-я позиция в списке. Тогда как у Ривза - лишь 98-я.

При этом самым красивым мужчиной планеты-2020 TC Candler назначает 31-летнего шведского видеоблогера Феликса "ПьюДиПая" (PewDiePie) Чельберга (известного по South Park).

Второе место - Ким Тхэхэн из общемировой кей-поп-сенсации BTS. Актер Крис "Тор" Хемсворт - третий. Четвертое место досталось еще одному члену BTS - Джонгуку. Замкнул лидирующую пятерку британец Генри Кавилл, Ведьмак и Супермен.

В рейтинге самых красивых женских лиц лидирует 19-летняя израильская модель Яэль Шелбия. Есть и россиянки: Октябрина Максимова - двадцатая, Ангелина Данилова 68-я.

Обратим внимание, что в обоих роликах нам напомнили про победителей рейтингов прошлых лет.

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