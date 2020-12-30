Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации

Продюсера Бари Алибасова выписали из одной из московских больниц, куда он попал накануне с травмами в результате таинственного инцидента: по словам его представителей, у него возникли проблемы с памятью.

При этом говорилось, что травмы возникли, вероятно, из-за падения с лестницы. Хотя озвучивались и иные версии.

У продюсера диагностированы ушибы, переломов нет, сообщает теперь пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - приводит слова Горжанкина РИА Новости.

Кроме того, добавил он, у Алибасова возникли проблемы с приемом пищи.

Напомним, в 2019 году продюсер был экстренно госпитализирован после того, как случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

В начале текущего месяца Алибасову потребовалась госпитализация после передозировки "Виагрой". А на днях создатель группы "На-На" развёлся с Лидией Федосеевой-Шукшиной.