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Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации

Новости
    30.12.2020, 19:58
Текст:   Козьма Лоханкин

Продюсера Бари Алибасова выписали из одной из московских больниц, куда он попал накануне с травмами в результате таинственного инцидента: по словам его представителей, у него возникли проблемы с памятью.

Фото: youtube.com/ TC Candler
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При этом говорилось, что травмы возникли, вероятно, из-за падения с лестницы. Хотя озвучивались и иные версии.

У продюсера диагностированы ушибы, переломов нет, сообщает теперь пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - приводит слова Горжанкина РИА Новости.

Фото: youtube.com
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Кроме того, добавил он, у Алибасова возникли проблемы с приемом пищи.

Напомним, в 2019 году продюсер был экстренно госпитализирован после того, как случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

В начале текущего месяца Алибасову потребовалась госпитализация после передозировки "Виагрой". А на днях создатель группы "На-На" развёлся с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

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