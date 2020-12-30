Пушков ответил украинскому министру на выпад против вакцины "Спутник V"

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным оружием.

Как написал российский сенатор в Telegram-канале, гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. По словам Пушкова, все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают украинцев, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране.

Ранее на данный выпад Кулебы отреагировали в Госдуме РФ. "Заголовок из серии "назло маме уши отморожу". Не смешно, скорее грустно за украинский народ", - отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что в порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины "Спутник V" спланированным уничтожением народа. "Украине нужна вакцинация и если страна хочет выйти из ситуации с коронавирусом, то власти обязаны вернуться к российской вакцине", - заявил Рабинович.