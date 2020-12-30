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30.12.2020 01:02
Рубрика: Власть

Пушков ответил украинскому министру на выпад против вакцины "Спутник V"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным оружием.

Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной

Как написал российский сенатор в Telegram-канале, гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. По словам Пушкова, все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают украинцев, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране.

Ранее на данный выпад Кулебы отреагировали в Госдуме РФ. "Заголовок из серии "назло маме уши отморожу". Не смешно, скорее грустно за украинский народ", - отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, подчеркнув, что в порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины "Спутник V" спланированным уничтожением народа. "Украине нужна вакцинация и если страна хочет выйти из ситуации с коронавирусом, то власти обязаны вернуться к российской вакцине", - заявил Рабинович.

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