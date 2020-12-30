31 декабря в Москве выходной, но парковки будут платными

Несмотря на то, что 31 декабря в Москве, как и других регионах страны, объявлен выходным днем, городские парковки останутся платными. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Припарковаться бесплатно можно будет в новогодние каникулы с 1 по 9 января. Кроме того, большинство парковок останутся бесплатными и 10 января - они будут работать в режиме обычного воскресенья, то есть платить придется только в самом центре, где час стоянки стоит дороже всего - 380 рублей.

31 декабря парковки работают как в обычный четверг. Автомобилистам стоит так же учитывать, что в последние дни на дорогах столицы сложная обстановка - сказывается приближение праздников. В последний день года загрузка магистралей обычно не самая высокая, но затруднения у торговых центров и подобных точек притяжения наверняка возникнут.

При этом метро и МЦК с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января будут работать бесплатно.