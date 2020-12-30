СК начал проверку по факту гибели спикера Ярославской облдумы

В Тверской области организована доследственная проверка после гибели в ДТП председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.

Напомним, авария случилась днем 30 декабря. На 90-м километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe под управлением 56-летнего спикера Ярославской облдумы Алексея Константинова и автомобиля Mazda, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

Константинов от полученных травм скончался на месте, женщина госпитализирована в Кашинскую ЦРБ.

- По факту произошедшего следственные органы организовали доследственную проверку, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

В ведомстве уточнили, что для установления всех обстоятельств произошедшего на место ДТП выехало руководство регионального СК, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты, а также сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.