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30.12.2020 09:27
Рубрика: Происшествия

Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Из-за низких аномальных морозов, которые пришли в Приморье, в населенных пунктах края в несколько раз потребление электроэнергии и возросла нагрузка на электрические сети.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании, увеличение нагрузки привело к отключениям в городе Большой Камень, часть потребителей там остались без электричества. Точное количество не называется.

Энергетики подчеркивают, что к настоящему времени все центральные тепловые пункты города обеспечены электроснабжением, в том числе по резервным схемам. Часть электрических сетей города находится в ведении смежной сетевой организации, и это осложняет проведение ремонтных работ в сетях ДРСК. Для исключения сетей другой компании из схемы электроснабжения потребителей начато строительство новой линии.

Минувшей ночью энергетики выполняли восстановительные работы в селе Прохладное. Утром работы были завершены, специалисты отрабатывают адресные обращения потребителей. Для этих работ привлечена дополнительная бригада энергетиков.

В связи с морозами и увеличением потребления электричества энергетики перешли на особый режим работы. На особом контроле населенные пункты Надеждинского района, где в последние годы шла активная малоэтажная застройка.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение, объявленное из-за холодов. По данным синоптиков, с 29 декабря по 2 января среднесуточные температуры будут на семь и больше градусов ниже климатической нормы.

Кстати

В ноябре в Приморье было зафиксировано самое сильное за 30 лет обледенение проводов. Из-за ледяного дождя, снега и сильного ветра во Владивостоке и других населенных пунктах тысячи жителей остались без электричества и отопления.

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