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30.12.2020 19:35
Рубрика: Происшествия

Мать погибшего матроса с "Онеги": "Море его дало и море забрало"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Мурманск скорбит о 17 членах экипажа, ставших жертвами крушения судна "Онега" у берегов Новой Земли. В храме Спаса-на-водах Мурманска прошла заупокойная служба по погибшим морякам, проводил ее протоиерей Андрей Амелин, настоятель храма. На недавней стихийной акции в память моряков на берегу Кольского залива побывали десятки людей.
Фото: Из личного архива Людмилы Тимербаевой Фото: Из личного архива Людмилы Тимербаевой
Фото: Из личного архива Людмилы Тимербаевой

- Вова был зачат в море, - рассказала корреспонденту "РГ" мать Людмила Тимербаева, матроса Владимира Тимербаева, который числится в списке пропавших без вести. - Мы с мужем ходили на одном пароходе "Цимлянск". Наш сын родился 11 июля 1982 года, в День рыбака. Море дало его и море забрало...

По словам Людмилы Вадимовны, сын никогда не жаловался ни на условия работы, ни на что-либо другое. Он ходил в море 17 лет, был опытным моряком, сильным физически и душевно. И не любил сидеть на берегу. Именно поэтому, когда границы оказались закрыты из-за коронавируса и пришлось отменить рейс за границу, Владимир решил отправиться в "промежуточный" рейс другой компании.

Фото: Морспасслужба/ / РИА Новости
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась

- Помню, он рассказывал, что идет в рейс на маленьком пароходике, крошечном по сравнению с тем, на котором он ходил раньше, - продолжает мать. - Когда последний раз они приходили на выгрузку на три дня в Мурманск, из-за пандемии их не отпустили домой. Мы разговаривали только по телефону. Говорил, что все хорошо, но к Новому году он не успеет, потому что вернется не раньше середины января. С рейса он никогда не звонил - работа тяжелая, связь не всегда хорошая, пока своей очереди дождешься. Если бы знать, что тогда случилось на судне...

Судно "Онега" затонуло утром 28 декабря в 40 километрах от юго-западной части Новой Земли. Из 19 членов экипажа были спасены только двое, тела остальных 17 человек не найдены. Одна из предварительных версий причин кораблекрушения - сильное обледенение в тяжелых погодных условиях. В 15.00 30 декабря поисково-спасательная операция на месте крушения "Онеги" была завершена. Погибшее судно находится на глубине около 120 метров. В ближайшее время в этот район Баренцева моря подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна. Как сообщили ранее в правительстве Мурманской области, семьи погибших членов экипажа судна получат по миллиону рублей, семьи пострадавших - по 500 тысяч.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Мурманская область

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