Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась

Активная фаза поисковой операции на месте гибели затонувшего рыбопромыслового судна "Онега", завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Поисково-спасательные работы прекращены в 15.00. Участники поисковой операции обследовали более 750 квадратных километров акватории Баренцева моря, но нашли только три спасательных круга.

Суда, которые были задействованы в поисках, возвращаются в места своего пребывания или к продолжению рыболовного промысла.

В ближайшее время в район гибели "Онеги" подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна. Потерпевшее крушение судно находится на глубине около 120 метров.

Ярусолов "Онега" затонул утром 28 декабря в 40 километрах от юго-западной части Новой Земли. Из 19 членов экипажа были спасены только двое, тела остальных 17 человек не найдены.

Десятки человек пришли на стихийную акцию памяти в честь погибших моряков на берегу Кольского залива. Власти Заполярья ранее сообщили, что семьи погибших членов экипажа судна получат по миллиону рублей, семьи пострадавших - по 500 тысяч. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, несколько семей обратились к губернатору за иными видами поддержки, помощь им будет оказана индивидуально.