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30.12.2020 14:48
Рубрика: Происшествия

На Кубани водителя автобуса осудили на 11,6 года за смертельное ДТП

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Новороссийске суд признал виновным 42-летнего водителя экскурсионного автобуса за смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе дети, и еще несколько получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда Кубани.

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"Из обвинительного заключения следовало, что седьмого августа 2019 года подсудимый, зная о том, что имеющееся у него заболевание (эпилепсия) препятствует допуску к работе в должности водителя, приняв лекарство, сел за руль автобуса, в котором кроме него находилось 40 пассажиров", - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Далее во время судебного слушания была подробно восстановлена картина трагедии. На 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив водитель потерял управление автобусом, поскольку находился под воздействием принятого медицинского препарата, и с ним произошел эпилептический приступ. В итоге автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в котором ехали шесть человек.

"ДТП случилось в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска, - сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. - Из-за столкновения автобус и иномарка перевернулись и упали с высокого обрыва. От полученных травм в результате происшествия четверо пассажиров автомобиля Volkswagen Touareg скончались. Среди них было трое детей в возрасте от четырех до 15 лет. Кроме этого, здоровью водителя и еще одного пассажира иномарки, а также двух пассажиров автобуса был причинен тяжкий вред".

Как ранее уже писала "РГ", всего в этом ДТП пострадало более 40 человек, все они были госпитализированы. В упавшем с 30-метрового обрыва внедорожнике Volkswagen Touareg находились шестеро уроженцев Челябинской области: супружеская пара с двумя детьми девяти и 17 лет, в последнее время постоянно проживающие в Подмосковье, и их знакомая из Краснодарского края со своей трехлетней дочерью.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В аварии погибли оба ребенка семейной пары и мать трехлетней девочки. Сами супруги и чудом оставшаяся в живых малышка были госпитализированы. На месте происшествия работали 30 бригад "скорой" и четыре бригады санавиации. Пассажиры автобуса получили выплаты от страховой компании "ВСК", в которой были застрахованы на время экскурсии.

Когда 42-летнему подсудимому дали последнее слово, он попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, Приморский районный суд Новороссийска приговорил мужчину к 11,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в деятельности санатория "Эллада", который занимался организацией этой экскурсии и перевозкой людей. По итогам проверки виновных сотрудников санатория привлекли к дисциплинарной ответственности.

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