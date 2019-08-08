На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты

Пассажиры автобуса, которые пострадали во время ДТП под Новороссийском, получат выплаты от страховой компании "ВСК". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе финансовой организации. Выплаты будут сделаны в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Как ранее уже писала "РГ", вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский столкнулись туристический автобус Hyundai (в нем находился 41 человек) и внедорожник Volkswagen Touareg, в котором было шестеро. После этого оба транспортных средства вместе с пассажирами упали в пропасть. В результате пострадали 44 человека, из них 12 - дети. В трагическом ДТП погибли три человека, которые были пассажирами внедорожника Volkswagen Touareg - семья (женщина и двое детей).

- Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, - сообщили в пресс-службе страховой компании "ВСК".

Размеры страхового возмещения будут рассчитываться в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164. Например, при получении инвалидности во время ДТП сумма выплаты может составить два миллиона рублей. За перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. Минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в одну тысячу рублей страховых выплат. За несколько травм выплаты суммируются, но их общая сумма не должна превышать два миллиона рублей.

Напомним, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За минувшую ночь в крае врачи экстренно прооперировали 13 человек, пострадавших в этой автокатастрофе. На место аварии из Краснодара вылетели четыре бригады санавиации.