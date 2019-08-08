Новости

В Ялте гидроцикл сбил женщину на sup-борде 14:44
Жители Ачинска получили ложные сообщения об эвакуации 14:44
В Мурманске на улице обнаружили отравляющие вещества 14:42
Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева 14:40
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон 14:37
В Санкт-Петербурге появилась новая пешеходная зона 14:36
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео 14:35
Туристам запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы в Риме 14:32
На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты 14:29
Под Самарой во время прыжков с парашютом погиб военнослужащий 14:26
В пермской деревне Теребиловка ввели карантин из-за кошки 14:22
Новый Renault Duster для России: рестайл или второе поколение? 14:18
Президент Киргизии дал оценку статусу Атамбаева 14:16
Власти Подмосковья сделают выплаты пострадавшим в ДТП под Новороссийском 14:12
В МИД Финляндии восхищены спокойствием россиян в очередях за визами 14:09
Московские светильники поставят в Мюнхенских поликлиниках 14:07
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева 14:01
С острова Гарри Поттера украли 1000-летний "колокол проклятия" 14:00
В Швеции полиция расследует взрыв возле мэрии города Ландскруна 13:50
Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправсовета 13:48
Медведев призвал восстанавливать воинские захоронения по всей стране 13:48
Медики предупредили о сильных скачках атмосферного давления 13:43
Абэ возглавит японскую делегацию на ВЭФ 13:42
Проверка ФСИН обнаружила в "Крестах" множество нарушений 13:37
Медведев рассказал, сколько денег получат регионы на ремонт автодорог 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани пострадавшие в ДТП с автобусом получат страховые выплаты

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Пассажиры автобуса, которые пострадали во время ДТП под Новороссийском, получат выплаты от страховой компании "ВСК". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе финансовой организации. Выплаты будут сделаны в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском

Как ранее уже писала "РГ", вечером 7 августа на 16-м километре трассы Новороссийск - Керчь в районе поселка Верхнебаканский столкнулись туристический автобус Hyundai (в нем находился 41 человек) и внедорожник Volkswagen Touareg, в котором было шестеро. После этого оба транспортных средства вместе с пассажирами упали в пропасть. В результате пострадали 44 человека, из них 12 - дети. В трагическом ДТП погибли три человека, которые были пассажирами внедорожника Volkswagen Touareg - семья (женщина и двое детей).

- Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, - сообщили в пресс-службе страховой компании "ВСК".

Размеры страхового возмещения будут рассчитываться в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164. Например, при получении инвалидности во время ДТП сумма выплаты может составить два миллиона рублей. За перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. Минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в одну тысячу рублей страховых выплат. За несколько травм выплаты суммируются, но их общая сумма не должна превышать два миллиона рублей.

Напомним, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За минувшую ночь в крае врачи экстренно прооперировали 13 человек, пострадавших в этой автокатастрофе. На место аварии из Краснодара вылетели четыре бригады санавиации.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео подъема автобуса из обрыва под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Против Apple в России возбуждено дело
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу