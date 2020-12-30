Виктория Абрамченко рассказала о самых важных итогах 2020 года

Рекультивация крупнейшей в Европе городской свалки в Челябинске

"Эта свалка уникальная, она была создана в 1949 году, площадь самой свалки - больше 74 гектаров, а высота свалочного тела - 40 метров, - рассказала Виктория Абрамченко. - И доставляла она, мягко говоря, неудобства жителям очень давно. Поэтому в этом году ее наконец-то рекультивировали. Это такой позитивный итог года в непростой экологической повестке".

Авария в Норильске

"Я оцениваю это как головотяпство, если бы ремонтировали эти резервуары, ничего бы не произошло, - подчеркнула вице-премьер. - В прошлом веке, в 70-е годы, построили эти емкости. Причем тот резервуар, герметичность которого была нарушена, содержал резервное топливо, и 21 тыс. тонн попала на рельеф и попала в воду".

Ликвидация накопленного ущерба

"Если говорить о накопленном вреде по таким объектам, как "Усолье-Сибирское", задача стоит 88 таких выявленных объектов ликвидировать до 2024 года, мы их уже знаем, - сообщила Виктория Абрамченко. - Понимаем объемы бедствий, есть финансирование для их ликвидации. А вот по остальным, которые еще предстоит выявить, как раз работы начинаем в 2021 году - та самая инвентаризация".

Чтобы предотвратить возникновения подобных историй в дальнейшем, будут внесены изменения в законы, собственников обяжут обеспечивать вывод опасных производств из эксплуатации, добавила вице-премьер.

Затонувшие суда

Вдоль побережья Дальнего Востока найдены 600 затопленных судов. Когда-то их не стали утилизировать, а просто бросили, описала ситуацию Виктория Абрамченко. Действовавший тогда закон это позволял. Борьба с этим наследием станет отдельной программой правительства.

Мусорная реформа

Создания территориальных схем по обращению с отходами ждет вице-премьер от всех регионов страны. Эти документы должны стать основой развития отрасли. Также предстоит работа над тарифами за вывоз мусора и внедрением системы раздельного сбора отходов.

"Вообще уже 71 субъект внедряет раздельный сбор мусора, а контейнерных площадок, которые оборудованы для раздельного сбора мусора, больше 80 тысяч по стране, - поделилась Виктория Абрамченко. - И люди постепенно меняют свое отношение".

Также в зоне внимания вице-премьера остаются вопросы переработки и утилизации отходов, создание современных экологичных полигонов для захоронения неперерабатывемых отходов.

Расширенная ответственность производителя

"Самый быстрый мусор - это упаковка, - констатировала Виктория Абрамченко. - И объем упаковки в общем объеме твердых коммунальных отходов больше 50%". Чтобы организовать ее экологичную переработку и утилизацию, правительство модернизирует концепцию расширенной ответственности производителей. После длительных консультаций с производителями была выбрана концепция, которая решит экологические задачи и не приведет к росту цен на товары, считает Абрамченко.

"Мы приняли решение, договорились с бизнесом - с 1 января 2022 года вся упаковка должна утилизироваться с нормативом 100%, - объявила вице-премьер. - Это значит, если она не утилизирована с этим нормативом, уплачивается экологический сбор".

Мусоросжигательные заводы

На российских мусоросжигательных заводах будет установлено отечественное оборудование мирового класса, заверила Виктория Абрамченко. В настоящее время в нацпроекте "Экология" фигурируют пять таких заводов, четыре из них в Подмосковье, еще один в Татарстане.

Реформа лесной отрасли

"Объем нелегальной заготовки - от 10 до 30 млн кубометров, легальные лесопромышленники уже практически исчерпали потенциал, - констатировала вице-премьер. - Восстановление в нужном объеме не происходило. Мы отстаем каждый год где-то на 450 тыс. гектаров по лесовосстановлению. Плюс стимулирование вывоза кругляка и грубо обработанных лесоматериалов за рубеж".

Чтобы комплексно решить проблемы отрасли, был введен запрет на экспорт кругляка и грубо обработанных лесоматериалов ценных пород. Разработаны схемы сбыта заготовленной древесины внутри страны. Модернизирована и подготовлена к пилотному использованию обновленная электронная автоматизированная госсистема контроля за отраслью ЛесЕГАИС. Все это в комплексе обязательно должно дать ожидаемый эффект, полагает Виктория Абрамченко.

Кроме того, изменится принцип надзора за обстановкой в лесах - он станет федеральным, для контроля ситуации будут применены цифровые инструменты, сообщила вице-премьер. В том числе с использованием данных дистанционного зондирования земли. Они нужны для борьбы и с лесными пожарами, и с незаконными вырубками.

"Для того, чтобы сделать правильную экономическую модель в переработке леса, нам необходимы несколько ЦБК в Сибири и на Дальнем Востоке, - сообщила вице-премьер. - Доход выведенной из серой зоны лесной отрасли можно будет сравнить с агропромышленным комплексом. Это колоссальная добавка".

Работников лесной отрасли в 2021 году ждет прибавка в зарплате, обнадежила лесников Виктория Абрамченко.

"Мы в этом году посмотрели, сколько средняя зарплата - в некоторых учреждениях, где как раз лесники на земле работают, не дотягивает до 20 тыс. рублей, - призналась вице-премьер. - Вот такого не должно быть. Нельзя требовать от лесника, лесного инспектора выполнения важных государственных задач, если у него такая зарплата".