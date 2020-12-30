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30.12.2020 10:50
Рубрика: Происшествия

Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд в среду огласил приговор по делу об убийстве ребенка в 2019 году: фигурант - житель Нижнего Тагила - организовал стрельбу по банкам.В результате ребенок был ранен в голову и впоследствии скончался в больнице.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как уже сообщалось, 4 августа тагильчанин, будучи нетрезвым, решил организовать импровизированный тир недалеко от остановки и магазина. Палили по мишеням из пневматики он сам, еще один мужчина и подросток.

Стрельбу вели по пустым банкам, поставленным на скамейку, за которой была поляна, где играли дети. Один из выстрелов, сделанных несовершеннолетним, попал в голову семилетнего мальчика: несмотря на все усилия врачей, спустя почти полгода он скончался в больнице.

Фигурант дела - ранее не судимый, нигде официально не трудоустроенный житель поселка Рудник им. 3 Интернационала (входит в Нижнетагильский городской округ) - попытался спрятаться от стражей порядка в одном из садовых домиков. У мужчины изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль.

"Сначала он вводил в заблуждение следствие, утверждая, что стреляли из другой своей винтовки, которую на самом деле в тот вечер не использовали. "Фальшивую" винтовку он подкинул соседу, чтобы тот выдал ее правоохранительным органам, якобы именно из нее велась стрельба. Однако следователи сумели установить оружие, из которого был произведен выстрел", - уточнили в Следственном комитете.

Фото: Алексей Малашенко/ТАСС
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"Суд счел, что обвиняемый осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из оружия в сторону детей. Смягчающим обстоятельством стало наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении инстанции.

Тагильчанин признан виновным по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" и по пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Мужчина осужден на девять лет в колонии строгого режима (с последующим ограничением свободы на полтора года).

"Осужденный должен выплатить родителям убитого мальчика по миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов. Тридцать тысяч он уже выплатил", - уточнили в суде.

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