Задавивший фельдшера "скорой" в Подмосковье водитель признал вину

Следственный комитет сообщил, что в подмосковном Серпухове задержан мужчина, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб фельдшер скорой помощи

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, следователем следственного отдела по городу Серпухову ГСУ СК по Московской области задержан 28-летний местный житель. Он подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека. Это часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 1 января 2021 года примерно в 5 часов утра на автомобильной дороге в Серпухове подозреваемый, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на сотрудника ГИБДД ГУ МВД по Московской области и сотрудника "скорой медицинской помощи", оказывавших помощь пострадавшим в ДТП.

В результате наезда сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью, сотрудник "скорой помощи" скончался на месте происшествия.

На допросе подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует просить суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.