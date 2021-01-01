В первые часы нового года в Беларуси родились 53 малыша

Первый маленький белорус нового десятилетия XXI века возвестил о своем рождении на берегах Западной Двины в Витебском областном клиническом роддоме. По словам главного врача Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата и время - 01.01.2021 и 0.01 минута. Малыша уже назвали Романом, он весит 3910 грамм, его рост - 53 сантиметра, а всего в Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек, уточнил источник в Минздраве РБ.

Кстати, в белорусской столице на свет появились в этот же день семь малышей, из них только один мальчик. А в Брестской области родились десять детей - шесть мальчиков и четыре девочки. Первый "новогодний" малыш здесь родился в 0.15 минут.

Чуть позже заявил о себе новый гражданин Беларуси в Гродненской области: первый ребенок нового года появился в 2.35, а в Гомельской области родились девять детей: пять мальчиков и четыре девочки. В Могилевской области первое рождение "новогоднего" малыша зарегистрировали в 0.10. Всего в области за ночь появились пять детей - один мальчик и четыре девочки.

Остается напомнить, что на конец минувшего года население Беларуси составляло 9 451 613 человек, а число родившихся достигло 110 670 человек.