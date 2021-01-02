Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году

Традиционно новый год готовит водителям новые правила игры. Приятные изменения и не очень. Так, появятся новые штрафы. Но обжаловать их можно будет в электронном виде. Техосмотр все-таки придется проходить с визитом на пункт ТО. Тем, кто собирается сдавать на права, надо готовиться к приему экзаменов по новым правилам. А вот порядок получения водительской медсправки останется прежним до следующего года.

Медкомиссия по старым правилам

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Изменения в порядок проведения медосвидетельствования отложены еще на год. Приказ Минздрава об этом вступил в силу 31 декабря.

Напомним, эти изменения предполагали, что все водители без исключения для получения справки должны сдать анализ мочи на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Благодаря этим анализам стоимость медсправки могла вырасти с нынешних 700 рублей до 9 тысяч. Кроме того, делаются они не быстро: на получение справки с учетом этих анализов потребуется неделя. Но пока водители в 2021 году могут вздохнуть спокойно.

"Зайцам" - штраф

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

10 января вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новый штраф. Наказывать рублем водителей будут в том случае, если они не оплатили проезд по платной дороге.

Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации, а штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - 5 тысяч.

Вводили его для того, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, которая установлена на ЦКАД. Там нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически. Если на автомобиле не установлен транспондер, то проезд можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата в течение пяти дней после фиксации проезда не сделана, будет выписан штраф. Однако если автовладелец, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф будет аннулирован.

В том случае, если он этого не сделает, то с момента получения штрафа у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить проезд по платной дороге.

Техосмотр под камеру

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

С 1 марта вступает в силу основная часть поправок, касающаяся проведения техосмотра. Проходить его придется. Купить диагностическую карту, как сейчас поступает 80 процентов автовладельцев, не получится.

Диагностическая карта будет оформляться в электронном виде прямо в единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца.

На техосмотре будут делаться две фотографии с указанием координат места съемки. Первая фотография делается перед началом диагностики. Она должна содержать изображение машины сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер спереди.

Вторая фотография делается по окончании процесса диагностики сзади.

При этом координаты места съемки автомобиля должны соответствовать координатам пункта ТО, которые указаны в реестре операторов технического осмотра. А эти координаты должны соответствовать тем, которые указаны в кадастре. Это сделано для того, чтобы лишний раз подтвердить, что машина на техосмотр приехала.

Эти фотографии также будут загружаться в ЕАИСТО. Без загрузки первой фотографии нельзя начать оформлять диагностическую карту. Без загрузки второй - нельзя завершить ее оформление.

При этом для всех пунктов техосмотра будет определена пропускная способность. Она рассчитывается исходя из количества линий осмотра, а также количества экспертов-техников, работающих в пункте. Такое ограничение по пропускной способности не даст оператору оформить лишнюю диагностическую карту сверх установленного лимита. Хотя и предусмотрена некая погрешность в 5 процентов. То есть, если пропускная способность установлена в 100 автомобилей, то оператор сможет оформить 105 диагностических карт. Оформить 106-ю ему не позволит ЕАИСТО.

Надо сказать, что не все операторы ТО готовы работать по новым правилам. Есть риск, что техосмотр станет дефицитной услугой. Обеспечить население достаточным количеством пунктов ТО - задача региональных властей. Смогут ли они это сделать - пока неизвестно.

Кстати, за непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафовать. Вступят в силу соответствующие поправки в КоАП. Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Это не значит, что ее надо возить с собой. Диагностическая карта будет электронной. Но если в ЕАИСТО на конкретный автомобиль ее не окажется, то водителя или собственника автомобиля оштрафуют.

Автобус проверит инспектор

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Отдельной статьей теперь будет техосмотр автобусов. Одновременно с вступлением в силу поправок в закон о техосмотре, вступят в силу также правила проведения техосмотра автобусов. Согласно ему, все автобусы, кроме тех, что специально оборудованы для оперативно-розыскных нужд, проверяются оператором техосмотра при участии сотрудника Госавтоинспекции.

Техосмотр проводится по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД

Техническое состояние проверяет эксперт оператора и заносит результаты в сформированную им в ЕАИС ТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет соответствие результатов установленным требованиям. Также он проверяет автобус и водителя по информационным учетам МВД. И вносит в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности.

В общем, контроль за техническим состоянием автобусов станет значительно строже. И купить диагностическую карту через интернет уже не удастся. Ведь мало того, что она будет сформирована непосредственно в единой информационной системе, так еще и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора ГИБДД.

Права без площадки

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

С 1 апреля вступят в силу изменения, касающиеся приема экзаменов на водительское удостоверение. Будет отменен один экзамен - проверка первоначальных навыков управления. То есть так называемой "площадки" на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но ее элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, только в реальных, "боевых" условиях.

Впрочем, площадка сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено вовсе. А также для грузовиков и автобусов, потому что для проверки некоторых навыков в городе не найти такого свободного пространства.

На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью. И это тоже важно, чтобы выпущенный потом на дорогу с правами водитель не полз в крайнем левом ряду, создавая аварийные ситуации.

Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет. Это исключит заучивание его наизусть и натаскивание на него кандидатов в водители.

Вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. Экзамен будет аннулирован, если кандидат его оспорит, и нарушения в ходе его проведения будут выявлены. Тогда будет назначен повторный экзамен. Если иностранный гражданин решит обменять свое водительское удостоверение на российское и выяснится, что в своем государстве он прав не получал, результаты экзамена также будут аннулированы.

Жалуйтесь удаленно

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

С 1 сентября вступает в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые разрешат обжаловать штрафы за нарушения, выявленные с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации, в электронном виде.

Подавать жалобы в электронном виде, а также прикладывать электронные документы допускается в любых гражданских и уголовных делах. И только в административном делопроизводстве это было недопустимо. Чтобы обжаловать штраф, автовладельцу необходимо было подать жалобу либо лично, либо направив ее по почте.

При этом вынести штраф в упрощенном порядке без составления протокола, просто оформив постановление и подписав его цифровой подписью, можно, а чтоб его обжаловать - предстояло побегать по инстанциям. А если штраф автовладельцу, проживающему в Москве, пришел из Воронежа, то для обжалования ему придется либо ехать туда, либо отправлять жалобу почтой.

Но с 1 сентября подать жалобу можно будет через портал Госуслуг. Правда, подписать ее придется электронной подписью, которая должна быть верифицирована. Получить ключ - бесплатно и не сложно, но тоже занимает время. Впрочем, это делается только один раз.

Однако эта поправка оказалась не полноценной. И в гражданском, и в уголовном праве помимо жалобы можно прикладывать электронные документы и копии документов в электронном виде, которые могут быть доказательствами невиновности. Новая поправка КоАП предполагает направление в электронном виде только жалобы. Это допустимо, если, например, в постановлении не тот номер машины указан или авто другой марки.

Такая жалоба будет удовлетворена и без дополнительных материалов. А если, например, человек будет пытаться доказать, что он не превышал скорость или что во время движения автомобиля другой водитель находился за рулем, то ему придется прикладывать в первом случае данные с видеорегистратора, во втором - полис ОСАГО с вписанным в него другим водителем. А сделать все это в электронном виде он не сможет, потому что КоАП такой возможности не предусматривает. То есть ему все равно придется либо лично везти документы, либо снова отправлять их по почте.

Предполагается, что все эти недостатки будут устранены в Процессуальном Кодексе об административных правонарушениях. Но вероятность того, что этот Кодекс примут в 2021 году, крайне низка.