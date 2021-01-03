10 главных автоновинок России в 2021 году

В 2021 году на российском рынке дебютирует больше 50 новых и обновленных моделей. "РГ" рассказывает о десятке самых долгожданных машин, выход которых официально подтвержден автопроизводителями.

Mazda CX-30

Компактный кроссовер Mazda CX-30 серьезно усилит российскую линейку японского автопроизводителя. Автомобили для нашего рынка будут выпускаться на заводе "Мазда Соллерс" во Владивостоке.

Продажи начнутся уже в январе, при этом SUV предложат в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Силовой агрегат будет безальтернативным - это 2-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 150 л.с. Версиям с 6-ступенчатой "механикой" выделят исключительно передний привод. В то время как для модификаций с 6-диапазонным "автоматом" опционально предложат подключаемый полный привод.

Моноприводная Mazda CX-30 сможет ускориться до 100 км/ч за 9,8 с, а версия 4х4 - за 10,3 с. Уже в "базе" для новинки предложат электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистему с восьмью динамиками, а также набор систем активной и пассивной безопасности.

Цены на базовый вариант с "механикой" стартуют от 1 620 000 рублей. Самая доступная Mazda CX-30 с "автоматом" и моноприводом - это машина за 1 869 000 рублей, а за укомплектованный под завязку топовый полноприводный вариант придется отдать 2 109 000 рублей. Здесь уже по умолчанию будут система Старт-стоп, электропривод передних сидений с памятью, камера заднего вида, парктроник, система бесключевого доступа и многое другое.

Renault Duster

Renault Duster второго поколения - еще одна модель, которой заждались в России. На данный момент мы можем порассматривать официальные фото экстерьера и имеющиеся в распоряжении "РГ" снимки интерьера. Внешность не сильно отличается от аналогов Dacia и Renault для других рынков (есть небольшие отличия в радиаторной решетке).

В сравнении же с предшественником "француз" прибавил 26 мм к длине, стал уже на 18 мм и ниже на 13 мм. Колесная база увеличена на символические 3 мм, до 2676 мм. Дорожный просвет остался прежним - 210 мм.

Салон сильно напоминает таковой у Arkana российского производства, но есть и отличия - иначе проработаны карты дверей и правая часть передней панели, где организована вещевая ниша. Поскольку Duster вслед за Kaptur сменил платформу B0 на "тележку" Global Access, агрегатные связки такие же.

Начальные версии получат 1,6-литировый бензиновый "атмосферник" мощностью 114 л.с. в связке с 5-ступенчатой "механикой", старшие - бензиновый турбомотор объемом 1,3 л, мощностью 150 л.с, сочетающийся с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. Альтернативой переднему приводу будет подключаемый полный.

Выпуск будет налажен на московском заводе "Renault Россия". Прайс огласят ближе к старту продаж, он намечен на 2021 год.

Skoda Kodiaq

Фото: скриншот с youtube.com

В 2021 году до России доберется обновленный флагманский SUV Skoda Kodiaq. Судя по пока еще неофициальным снимкам, главные внешние изменения сосредоточены во фронтальной и тыльной частях автомобиля. В частности, перепрофилирована решетка радиатора, в которую встроен радарный датчик, и светотехника.

Матричные фары головного освещения обзавелись новыми дневными ходовыми огнями. Кроме того, появились увеличенные воздухозаборники. При этом внешние габариты и облик в целом изменятся минимально. Вероятнее всего, машине выделят опциональную виртуальную "приборку" в стиле новой Octavia и модернизированный мультимедийный центр.

Ожидается, что моторы и трансмиссии, предлагавшиеся до рестайлинга, сохранятся. При этом гамма пополнится гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой сети.

Kodiaq текущего поколения, дебютировавший в 2017 году, выпускается на заводе в Нижнем Новгороде и предлагается по цене от 1 634 000 рублей.

Hyundai Creta

Фото: Борис Захаров/РГ

Hyundai Creta второго поколения получит "локальный дизайн" для российского рынка и поступит в продажу в июне 2021 года. Этой информацией поделился управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. Кроме того, известно, что ее выпуск наладят на российском заводе компании в Санкт-Петербурге.

В связи с высказываниями Алексея Калицева, а также критикой в Сети внешности Hyundai Creta для китайского и индийского рынков есть основания считать, что автомобиль получит оригинальное решение "передка".

Что же касается агрегатной связки, вероятнее всего, ее унифицируют с соплатформенным Kia Seltos, то есть речь будет идти о бензиновых 1,6-литровом, 2-литровом "атмосферниках" (123 л.с. и 149 л.с.) и старшем 1,6-литровом 177-сильном агрегате, "механике", 6-диапазонном "автомате", 7-ступенчатом преселективном "роботе", базовом переднем и опциональном полном приводе.

Кстати, в линейку двигателей новой Creta на других рынках вошел новый 1,5-литровый бензиновый 115-сильный "атмосферник", сочетающийся с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. Изюминкой интерьера, как ожидается, станет крупный вертикально ориентированный планшет, знакомый по Hyundai Creta нового поколения для других рынков.

Volkswagen Golf

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Golf восьмого поколения в исполнении для России предложат в двух щедро оснащенных комплектациях - Exclusive и GTI. Начальному варианту Golf Exclusive выделен бензиновый 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 8-диапазонный "автомат".

По умолчанию предлагаются матричные светодиодные фары, трехзонный климат, колеса с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, виртуальная "приборка", объединенная с центральным тачскрином, камера заднего вида, водительское сидение с электроприводом и функциями памяти и массажа и многое другое. Golf GTI будет полагаться на 2-литровую бензиновую "турбочетверку" мощностью 245 л.с. и 7-ступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями. Базовой версии с 6-ступенчатой "механикой" не предвидится.

Топовый вариант будет доступен с 18-дюймовыми колесами и спортивными креслами. За доплату для обеих модификаций предложат медиасистему с 10-дюймовым тачскрином, голосовым управлением и навигацией, аудиосистему Harman/Kardon, проекционный дисплей и панорамную крышу. Поставлять топовый полноприводный Golf 8 R с 2-литровой бензиновой "турбочетверкой" (300 л.с.) к нам пока не планируют. Ждем Volkswagen Golf в первой половине 2021 года.

Mitsubishi Pajero Sport

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Весной на нашем автомобильном рынке дебютирует обновленный SUV Pajero Sport. У новинки подкорректированы бамперы, по-новому оформлены многоярусная светодиодная оптика, решетка радиатора, капот и крылья.

На пятой двери появился спойлер, под задним бампером - взмаховый датчик. Вызывавшие нарекания длинные вертикальные фонари стали короче и обзавелись иной графикой. В салоне улучшены материалы отделки.

Вместо аналоговых приборов предложена виртуальная "приборка" с 8-дюймовым дисплеем. Модернизированная медиасистема получила 8-дюймовый тачскрин и расширенный функционал.

Как и прежде, рамный внедорожник предложат в России в пяти- и семиместном исполнениях. В линейке сохранится два мотора: бензиновый 3-литровый "атмосферник" мощностью 209 л.с. и 2,4-литровый дизельный двигатель, развивающий 181 л.с. Первый сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и 8-диапазонным "автоматом", второй - только с 8 АКП.

В обоих случаях в оснащение входит полноприводная трансмиссия с самоблокирующимся дифференциалом Super Select II. Дорестайлинговый Pajero Sport третьего поколения предлагается сегодня по цене от 2 616 000 до 3 506 000 рублей.

Genesis GV70

Фото: Пресс-служба Genesis.

Во втором квартале 2021 года премиальный бренд Genesis привезет в нашу страну среднеразмерный кроссовер GV70, "одноклассник" BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5.

Эту новинку отличают длинный капот, пятиугольная решетка радиатора, двухъярусная светодиодная оптика, треугольные "форточки", вписанные в задние стойки, и крупный спойлер на пятой двери. В салоне покупатели обнаружат премиальный уровень отделки, шайбу-селектор трансмиссии, цифровую 12,3-дюймовую "приборку", парящий тачскрин мультимедиа диагональю 14,5 дюйма и блок климат-контроля с шайбами и комбинацией сенсорных и физических кнопок.

GV70 получил компоновку с базовым задним и опциональным подключаемым полным приводом. На большинстве рынков предложены базовый 2,2-литровый турбодизель выдает 210 л.с., с бензиновой 2,5-литровой "турбочетверки" снято 304 л.с. На вершине гаммы расположился бензиновый турбированный 3,5-литровый V6 3.5 с отдачей 380 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным "автоматом".

Наполнение российской моторной линейки огласят ближе к старту продаж. Полноприводным версиям выделена система выбора режимов движения Multi Terrain Control. В списке опций значится адаптивное шасси, адаптивный круиз и система контроля рядности.

Kia Carnival

Фото: Пресс-служба Kia.

Продажи большого "однообъемника" Kia Carnival четвертого поколения анонсированы корейской компанией на 2021 год. В сравнении с предшественником кроссвэн стал заметно крупнее, клиренс составляет немалые 182 мм, да и во внешности здесь - много от кроссоверов.

Задние боковые двери выполнены сдвижными, пятая подъемная дверь оснащена электроприводом. Салон оформлен в премиальном ключе: цифровая "приборка", тачскрин на 12,3 дюйма, блок климат-контроля с сенсорными кнопками, система кругового обзора. Особенностью машин для российского рынка станет компоновка интерьера.

Он будут исключительно трехрядным, на 7 или 8 мест. В семиместной конфигурации на втором ряду установлены раздельные кресла с множеством регулировок. На родине бренда доступны также и четырехрядные версии. Моторная гамма будет включать бензиновый 3,5-литровый 249-сильный V6 и 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л.с. Трансмиссия - 8-диапазонный "автомат" и передний привод.

Выпуск наладят на калининградском заводе "Автотор". Стартовая цена - 2 599 900 рублей. Напомним, что ранее в России продавался Carnival второго поколения (2006-2014 гг).

Lada Largus

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Обновленный Lada Largus дебютирует на российском рынке весной и будет представлен как в стандартном исполнении, так и вседорожном Largus Cross. Ожидается, что продажи начнутся с Cross-исполнений в максимальной комплектации.

Для заказа будут доступны датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, мультимедиа с камерой заднего вида, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой, центральный подлокотник, трехступенчатый подогрев передних кресел и обогрев задних сидений.

Помимо этого, автомобиль оборудован "противотуманками", передним и задним парктрониками, внешними зеркалами с обогревом и электрорегулировкой, а также выкидным ключом с функцией блокировки и отпирания задней двери. Внешне главные изменения претерпела фронтальная часть, решенная в уже фамильной Х-стилистике.

Новшества в салоне - это передняя панель и дверные карты от Renault Duster первого поколения, а также рулевое колесо, "приборка", сиденья и подлокотник от Lada Xray Cross. Силовые агрегаты остались прежними - 1,6-литровые "атмосферники" мощностью 87 л.с. и 106 л. с. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика". Сегодня стандартный универсал стоит от 653 900 рублей, "вседорожный" вариант - от 813 900 рублей.

Lada Niva

Старт продаж обновленного компактного внедорожника Lada Niva Travel запланирован на первый квартал 2021 года. Новинка, называвшаяся до рестайлинга просто Lada Niva, получила новые галогенные фары в стиле концепта Chevrolet Niva образца 2014 года и агрессивную решетку радиатора а-ля Toyota RAV4.

На данный момент обнародована информация об Off-road-версии модели. Ее отличают обвес из неокрашенного пластика, штатный шноркель, колеса с внедорожными покрышками и две проушины, выглядывающие из вырезов в перепрофилированном переднем бампере.

Капот Lada Niva Travel стал более рельефным, обновленные фонари выполнены по светодиодной технологии. Изменилась также структура кузова, в связи с чем снаряженная масса снизилась с 1485 до 1465 кг. Агрегатная связка осталась без изменений. Бензиновая 1,7-литровая "четверка" мощностью 80 л.с. работает в паре с 5-ступенчатой "механикой", предусмотрены система полного привода с механической блокировкой дифференциала и раздаточной коробкой. Изменений в салоне - минимум.

Известно, что Lada Niva Travel получит версии с мультимедиа с камерой заднего вида, электрорегулируемыми и обогреваемыми зеркалами, кондиционером, передними электростеклоподъемниками и подогревом передних сидений. Цена на автомобиль пока неизвестна. За дореформенную Lada Niva просят от 738 000 рублей.