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Рубрика: Власть

Собянин: Чем запомнится москвичам 2020 год?

Текст: Любовь Проценко
2020 год прошел под знаком борьбы с коронавирусом, но запомнится москвичам он не только пандемией, пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. И продолжает: было сделано много хорошего, а новые станции метро, дороги, развлекательные центры, школы и поликлиники будут хорошо служить многим поколениям москвичей.
Фото: www.mos.ru Фото: www.mos.ru
Фото: www.mos.ru

В частности, москвичи получили новую Некрасовскую линию метро. Перед Новым годом она дошла до "Электрозаводской".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Новый радиус сделал город ближе для одного миллиона человек - жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. Станциями Некрасовской линии воспользовались уже более 30 млн пассажиров.

Фото: www.sobyanin.ru

В подземке пошел комфортный, красивый поезд нового поколения "Москва-2020", созданный мытищинским "Метро­вагон­машем". Эти составы уже перевозят пассажиров на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях. В ближайшие годы Московский метрополитен получит еще более 1000 вагонов нового поколения "Москва-2020". Доля современных моделей в вагонном парке достигнет 80%. Российская столица будет иметь самый молодой подвижной состав в сравнении с метрополитенами Европы и Америки.

Продолжают развиваться Московские центральные диаметры. По оценке мэра, 2020-й год стал прорывным в развитии инфраструктуры наземного метро: "Вместе с РЖД и Правительством Московской области мы открыли 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах".

Фото: www.sobyanin.ru

Построено в столице и 1000 км новых дорог за последние 10 лет и 100 км только за прошлый год. Говоря о роли новых дорог, глава города отмечает: доля пере­груженных участков на магистральной сети за 10 лет сократилась на 18%. А среднее время поездки уменьшилось на 9 минут.

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Отреставрирован также Северный речной вокзал, появился русский Диснейленд - парк развлечений "Остров мечты", вошли в строй первые поликлиники после реконструкции по московским стандартам, тысячи москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. А Московский инновационный кластер I.Moscow за прошедший год превратился в полноценную экосистему взаимодействия инновационных предприятий. На платформе зарегистрировались более 19 тыс. организаций из Москвы и других регионов России.

Фото: www.sobyanin.ru
В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве Расширение московского метро Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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