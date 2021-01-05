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Рубрика: В мире

На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V"

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.

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- Единственная доступная для получения в кратчайшие сроки вакцина от коронавируса - "Спутник V", отметил он. - Более того, Украина даже может начать ее производить. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины, с требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины. "Сбор подписей начнут с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда", - цитирует Марчевского РИА Новости.

По его словам, большое число жителей Украины регулярно обращается к ним по поводу вакцины. Напомним, ранее председатель политсовета партии Виктор Медведчук рассказал, что харьковская компания "Биолек" обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрациии "Спутника V". Главный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко при этом отмечал, что слухи о госрегистрации на Украине российского препарата от COVID-19 не соответствуют действительности. По его словам, в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже отмечал, что фонд готов начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на Украине, предоставить российские технологии препарата.

"Спутник V" - российская вакцина против коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Является первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат является векторным. Чтобы обеспечить длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины. Использование двух векторов является уникальной технологией Центра Гамалеи и отличает российскую вакцину от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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