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Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков"

Новости
    06.01.2021, 15:52
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

Стивен Найт, создатель и бессменный разработчик "Острых козырьков", а также один из авторов идеи сериала "Табу", во время весенней самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19, не терял время зря и создал сценарий комедийной драмы "Локдаун" (Lockdown) с Энн Хэтэуэй и Чиветелем Эджиофором. Режиссером стал Даг Лайман ("Мистер и миссис Смит", фильмы о Джейсоне Борне, "Грань будущего").

Фото: www.kinopoisk.ru
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Впоследствии фильм был переименован в Locked Down ("Взаперти"). Появились и некоторые подробности относительно сюжета - Линда (Хэтэуэй) и Пакстон (Эджиофор) приняли решение о разрыве отношений аккурат в те дни, когда был объявлен локдаун. А следовательно, им придется терпеть друг друга до снятия ограничительных мер. Как оказывается, совместный быт не заканчивается покупкой продуктов (и туалетной бумаги), а также отнюдь не сводится к рабочим видеоконференциям, которые у миллионов людей по всему миру вызывают нервную дрожь. Линда и Пакстон оказываются вовлеченными в крупную преступную аферу.

Компания HBO щедро поделилась со всеми желающими первым кадром грядущей премьеры, а вскоре выложила трейлер.

Картина выйдет на широком экране в ряде стран в начале 2021 года, а также будет доступна зрителям HBO Max с 14 января.

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