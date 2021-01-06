Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков"

Стивен Найт, создатель и бессменный разработчик "Острых козырьков", а также один из авторов идеи сериала "Табу", во время весенней самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19, не терял время зря и создал сценарий комедийной драмы "Локдаун" (Lockdown) с Энн Хэтэуэй и Чиветелем Эджиофором. Режиссером стал Даг Лайман ("Мистер и миссис Смит", фильмы о Джейсоне Борне, "Грань будущего").

Впоследствии фильм был переименован в Locked Down ("Взаперти"). Появились и некоторые подробности относительно сюжета - Линда (Хэтэуэй) и Пакстон (Эджиофор) приняли решение о разрыве отношений аккурат в те дни, когда был объявлен локдаун. А следовательно, им придется терпеть друг друга до снятия ограничительных мер. Как оказывается, совместный быт не заканчивается покупкой продуктов (и туалетной бумаги), а также отнюдь не сводится к рабочим видеоконференциям, которые у миллионов людей по всему миру вызывают нервную дрожь. Линда и Пакстон оказываются вовлеченными в крупную преступную аферу.

Компания HBO щедро поделилась со всеми желающими первым кадром грядущей премьеры, а вскоре выложила трейлер.

The first look at Anne Hathaway and Chiwetel Ejiofor in COVID heist comedy "LOCKED DOWN" has been released, Linda (Hathaway) and Paxton (Ejiofor) stuck at home together when a mandatory lockdown is announced just as they decided to separate.



On HBO Max - January 14. pic.twitter.com/UeGc9r5NwE — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) January 4, 2021

Картина выйдет на широком экране в ряде стран в начале 2021 года, а также будет доступна зрителям HBO Max с 14 января.