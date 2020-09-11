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Шоураннер "Острых козырьков" написал сценарий к фильму с Энн Хэтэуэй

Новости
    11.09.2020, 16:59
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders), съемки шестого сезона которого были вынужденно отложены из-за пандемии COVID-19, не терял времени зря. Ему удалось не только доработать и несколько изменить содержание новых серий, но и, как оказалось, написать сценарий к новому фильму. Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером фильма, который по предварительным данным, получит название "Локдаун" (Lockdown), станет Даг Лайман ("Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего", "Эверест"). Ранее выдвигались предположения, что в фильме будет сниматься главная звезда "Острых козырьков", ирландский актер Киллиан Мерфи, но с возобновлением съемок "Козырьков" такой вариант видится маловероятным. На настоящий момент заявлено участие американской актрисы Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "8 подруг Оушена", "Темные воды").

О деталях сюжета пока известно только то, что это романтическая комедия, действие которой развивается в разгар COVID-19, и одним из ее узловых элементов станет ограбление. Добавим, что локдаун - режим самоизоляции, если по-простому - активно обыгрывается в различных творческих проектах этого года, и одним из самых удачных среди них стала "Постановка" (Staged) с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином.

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