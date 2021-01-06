Тело второго погибшего извлечено из-под завала в камчатской шахте

Из-под завала извлечено тело второго погибшего при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом сообщили в компании "Тревожное зарево", ведущей разработку месторождения.

"Второй человек обнаружен мертвым и извлечен. Поисковые работы завершены", - цитирует ТАСС представителя компании.

Информация об обрушениях на руднике поступила в МЧС в среду примерно в полдень. Под завалами оказались пять работников, при этом трое смогли подняться на поверхность самостоятельно. В поисках оставшихся под землей шахтеров принимали участие около 30 человек. Обоих горняков нашли мертвыми.

Сразу после того, как стало известно о ЧП, проверки начали прокуратура и региональное следственное управление СК России.