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07.01.2021 17:08
Рубрика: Культура

Фильм о Дэвиде Боуи "Человек со звезды" вышел в российский прокат

Текст: Александр Алексеев
Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи давно был достоин подробного киноповествования. Артист, перевернувший историю рока не только хитами, но гениальными провокациями, поисками новых художественных форм, шокирующими собственными образами и остро-модными экспериментами!..
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Именно у Боуи во многом учились и Борис Гребенщиков, и Илья Лагутенко, и Жанна Агузарова. Именно с пестрого англичанина начинались история глэм-рока, гламурные шоу на сцене, игры в бисексуальность, гротеск в ритмах, мелодиях, прическах, поп-модерн… Яркий, эмоциональный певец, гитарист и саксофонист и сам порою снимался в кино. Например, в вампирском триллере "Голод", где его партнершей стала магическая красотка Кристин Денёв.

Фото: kinopoisk.ru
Что смотреть в кино в праздники: Чудо-женщина, богатыри, Аллен, Боуи

Впрочем, британский режиссер Габриэль Рэндж выбрал для завязки сюжета начало 70-х и неизменно выигрышный жанр road-movie плюс авантюрную историю поры 1971 года, когда начинающий музыкант, дизайнер и актер театра пантомимы Боуи впервые отправился с альбомом The Man Who Sold The World покорять мир. Хотя в те времена его синглы и диски больше привлекали внимание покупателей своими обложками, чем музыкой. Но на пути в США Дэвид наконец-то изобрел призрак наследственного психического заболевания. Страдая и борясь, пытался понять, кто же он сам: человек, андрогин, пришелец из космоса? Да именно в этом путешествии и был придуман культовый образ Зигги Стардаста - в которого артист скоренько и переродился - в андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству.

Режиссер, взявшийся за съемки даже с такой интригующей историей: по прилете в США в паспорте у Боуи находят другую фамилию (а его, кстати, и звали - Дэвид Роберт Джонс), да и рабочая виза для концертов, оказывается, не проставлена. Любопытно было бы проследить, как артист-провокатор выкрутится?! Превратится ли, например, в Зигги Стардаста и облапошит секьюрити, или обратится за помощью к американским коллегам (в кадре появляются даже участники Velvet Underground) - это было бы интересно и точно: Дэвиду было не впервой попадать в щекотливые ситуации и выкручиваться из них с новыми песнями и имиджем. Впрочем, такое было бы под силу Стивену Спилбергу.

Но Рэндж слишком уж поглощен смакованием внешних атрибутов, например, тем, что чемодан артиста забит женскими платьями. Или кадрами с интервью, которые Боуи давал с притворным стебом, рассказывая о своих видениях или любовных историях - в основном все выдумывая и частенько издеваясь над журналистами, полагая себя звездой, а их - недалекими созданиями, которые не достойны мыслей и откровенности. У режиссера доходит и до нелепостей: Дэвид отправляется в гости к Энди Уорхоллу, но самого художника так и не показали… Зато появляется Марк Болан, банально рассуждающий о внутреннем освобождении и никогда не считавшийся верным другом Боуи…

Фото: youtube.com/ vinylsolution
Умер фронтмен культовой группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден

Фильм как бы слеплен из отдельных ярких, но необязательных лоскутков, почти по клиповому подобию. И, по сути, даже не пытается разобраться и понять: благодаря чему Дэвид Боуи написал столько замечательных песен, сочно обновил музыкальную палитру 70-х, да и в целом каждое десятилетие, вплоть до трагического ухода из жизни через два дня после своего 69-летия в 2016-м, неизменно оказывал влияние на все новые поколения музыкантов?! Рэндж как ребенок покопался в бутафорских тряпках и зычных, но сказанных лишь для пущего впечатления фразах, и даже не постарался понять артиста, о котором снимал фильм. Да, вызова, эпатажа, фриковости, особенно на ранних этапах карьеры у певца, гитариста и саксофониста хватало. Но не благодаря же им меломаны по всему миру раскупали тиражи его альбомов? А ведь у Дэвида Боуи вышло 27 студийных дисков и девять концертных?!

Собственно, "Дэвид Боуи. Человек со звезды" получился в духе байопиков наших времен: для сценария выбран малоизвестный эпизод жизни кумира - благая возможность рассказать или заново придумать историю… Но вместо этого - масса второстепенных и не значительных эпизодов, отсутствие глубины повествования, нелогичные смысловые паузы, обилие зычных имен звезд, которые в итоге не помогают раскрыть образ главного героя, а только отвлекают от драматургии действа. Самый типичный пример недавней столь же удручающей ленты о великих - "Нина" - о джазовой, госпел и соул-певице Нине Симон…

Кстати, еще один значительный недостаток фильма: отсутствие песен в оригинальном исполнении Дэвида Боуи. На их использование наследниками артиста был наложен строгий запрет… И уж этому точно - удивляться не приходится.

Культура Музыка Рок Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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