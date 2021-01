Фильм о Дэвиде Боуи "Человек со звезды" вышел в российский прокат

Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи давно был достоин подробного киноповествования. Артист, перевернувший историю рока не только хитами, но гениальными провокациями, поисками новых художественных форм, шокирующими собственными образами и остро-модными экспериментами!..

Именно у Боуи во многом учились и Борис Гребенщиков, и Илья Лагутенко, и Жанна Агузарова. Именно с пестрого англичанина начинались история глэм-рока, гламурные шоу на сцене, игры в бисексуальность, гротеск в ритмах, мелодиях, прическах, поп-модерн… Яркий, эмоциональный певец, гитарист и саксофонист и сам порою снимался в кино. Например, в вампирском триллере "Голод", где его партнершей стала магическая красотка Кристин Денёв.

Впрочем, британский режиссер Габриэль Рэндж выбрал для завязки сюжета начало 70-х и неизменно выигрышный жанр road-movie плюс авантюрную историю поры 1971 года, когда начинающий музыкант, дизайнер и актер театра пантомимы Боуи впервые отправился с альбомом The Man Who Sold The World покорять мир. Хотя в те времена его синглы и диски больше привлекали внимание покупателей своими обложками, чем музыкой. Но на пути в США Дэвид наконец-то изобрел призрак наследственного психического заболевания. Страдая и борясь, пытался понять, кто же он сам: человек, андрогин, пришелец из космоса? Да именно в этом путешествии и был придуман культовый образ Зигги Стардаста - в которого артист скоренько и переродился - в андрогинного бисексуала, рок-звезды с Марса, посланника надежды всему человечеству.

Режиссер, взявшийся за съемки даже с такой интригующей историей: по прилете в США в паспорте у Боуи находят другую фамилию (а его, кстати, и звали - Дэвид Роберт Джонс), да и рабочая виза для концертов, оказывается, не проставлена. Любопытно было бы проследить, как артист-провокатор выкрутится?! Превратится ли, например, в Зигги Стардаста и облапошит секьюрити, или обратится за помощью к американским коллегам (в кадре появляются даже участники Velvet Underground) - это было бы интересно и точно: Дэвиду было не впервой попадать в щекотливые ситуации и выкручиваться из них с новыми песнями и имиджем. Впрочем, такое было бы под силу Стивену Спилбергу.

Но Рэндж слишком уж поглощен смакованием внешних атрибутов, например, тем, что чемодан артиста забит женскими платьями. Или кадрами с интервью, которые Боуи давал с притворным стебом, рассказывая о своих видениях или любовных историях - в основном все выдумывая и частенько издеваясь над журналистами, полагая себя звездой, а их - недалекими созданиями, которые не достойны мыслей и откровенности. У режиссера доходит и до нелепостей: Дэвид отправляется в гости к Энди Уорхоллу, но самого художника так и не показали… Зато появляется Марк Болан, банально рассуждающий о внутреннем освобождении и никогда не считавшийся верным другом Боуи…

Фильм как бы слеплен из отдельных ярких, но необязательных лоскутков, почти по клиповому подобию. И, по сути, даже не пытается разобраться и понять: благодаря чему Дэвид Боуи написал столько замечательных песен, сочно обновил музыкальную палитру 70-х, да и в целом каждое десятилетие, вплоть до трагического ухода из жизни через два дня после своего 69-летия в 2016-м, неизменно оказывал влияние на все новые поколения музыкантов?! Рэндж как ребенок покопался в бутафорских тряпках и зычных, но сказанных лишь для пущего впечатления фразах, и даже не постарался понять артиста, о котором снимал фильм. Да, вызова, эпатажа, фриковости, особенно на ранних этапах карьеры у певца, гитариста и саксофониста хватало. Но не благодаря же им меломаны по всему миру раскупали тиражи его альбомов? А ведь у Дэвида Боуи вышло 27 студийных дисков и девять концертных?!

Собственно, "Дэвид Боуи. Человек со звезды" получился в духе байопиков наших времен: для сценария выбран малоизвестный эпизод жизни кумира - благая возможность рассказать или заново придумать историю… Но вместо этого - масса второстепенных и не значительных эпизодов, отсутствие глубины повествования, нелогичные смысловые паузы, обилие зычных имен звезд, которые в итоге не помогают раскрыть образ главного героя, а только отвлекают от драматургии действа. Самый типичный пример недавней столь же удручающей ленты о великих - "Нина" - о джазовой, госпел и соул-певице Нине Симон…

Кстати, еще один значительный недостаток фильма: отсутствие песен в оригинальном исполнении Дэвида Боуи. На их использование наследниками артиста был наложен строгий запрет… И уж этому точно - удивляться не приходится.