Как Америка пережила самый позорный день в современной истории

Во всем этом не было бы ничего нового, если бы в этот раз это не было кратким пересказом событий из Вашингтона - столицы страны, которая привыкла считать себя эталоном демократии и читать всему миру лекции о том, как правильно должна выглядеть мирная передача власти.

Еще более удивительно то, что, как справедливо отметил бывший президент США Барак Обама, совсем уж неожиданным произошедшее безумие не назовешь. Только Обама, естественно, назвал виноватыми Дональда Трампа и поддерживавших его республиканцев. А заодно, получается, и всю ту примерно половину страны, которая за них голосует. Но к этому национальному позору поступательно шли обе стороны Америки.

Для американских либералов это, конечно, тот день, когда пора торжествующе качать пальцем и говорить: "А мы предупреждали!". Сбылись мрачные прогнозы о пренебрежительном отношении Трампа к букве закона. Сторонники главы Белого дома, во многом с его прямой подачи, попытались силой сорвать процедуру утверждения в конгрессе неугодных им итогов выборов президента США. Местные мэйнстрим-журналисты наперебой говорят, что повидали это где угодно, от Афганистана до Ливии, но уж никак не думали дожить до таких событий у себя дома.

Оправдывать Трампа не хочется. Его неспособность принять собственное поражение, конечно, во многом спровоцировала насилие, с чем уже согласились и многие республиканцы. Масштаб посеянного Трампом раскола 6 января поражал еще до захвата Капитолия. Президент прямо и публично требовал от вице-президента Майкла Пенса и республиканцев в конгрессе отменить итоги выборов. Пенс, открывая заседание, отказался это делать, настояв, что у него и полномочий таких нет, и в истории прецедентов не случалось. После этого Трамп в Twitter обвинил собственного вице-президента в трусости.

Еще один ключевой союзник Трампа - лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл - тоже отвернулся, заявив, что пересмотр итогов выборов нанес бы непоправимый урон стране. "Если результаты этих выборов будут пересмотрены просто на основании предположений проигравшей стороны, то наша демократия будет двигаться по нисходящей смертоносной спирали", - заявил влиятельный американский законодатель, вероятно, не подозревая, сколь пророческими будут выглядеть его слова спустя всего несколько часов. Сам же Трамп, наблюдая за последовавшей вакханалией, ограничился парой запоздалых призывов "успокоиться" в любимом Twitter, а в остальном весь день твердил мантры о том, что выборы были жульническими и поражения он никогда не примет.

За эгоизм Трампа, пытавшегося в эти последние недели подчинить своему политическому выживанию всю партию, республиканцы заплатили дорого. На фоне штурма Капитолия ушла на второй фон настоящая сенсация, состоявшаяся в этот же день: республиканцы, будучи фаворитами, умудрились проиграть демократам оба сенатских кресла от штата Джорджия и упустили свое большинство в верхней палате и возможность держать приходящую администрацию Джозефа Байдена в узде. Теперь расклад в Сенате 50 на 50 и решающий голос будет иметь напарница Байдена - вице-президент Камала Харрис. Многие связывают этот неожиданный исход именно с той кампанией дискредитации выборов, которую развернул Трамп и которую молчаливо поддержали его союзники.

Но со стороны, глядя на кадры из Вашингтона, радость в стане либералов выглядит слепой. Как можно искренне возмущаться только лишь выходкам сторонников Трампа, когда всего полгода назад мир на протяжении нескольких месяцев смотрел, как Америку еще более жестоко и масштабно грабили, громили и жгли активисты демократов с их знаменами борьбы против расовой дискриминации? Как не вспомнить, что те же активисты левых вытворяли в знак несогласия с победой Трампа на выборах 2016 года? Не это ли все разогрело сторонников Трампа, которые в среду пошли на штурм Капитолия? Если либеральным активистам дозволено отстаивать свои права силой и погромами, то почему этого нельзя консерваторам? Если демократы всерьез уверуют, что 6 января доказало их положение на "правильной стороне истории", то такая передача власти в США может стать традицией, а не исключением.

Неподготовленность правоохранителей к этому событию вопиющая, особенно учитывая, что о митинге сторонников Трампа было известно заранее. Немыслимо, как на фоне таких острых разногласий в стране не продумали безопасность ключевого политического мероприятия в самом сердце столицы. Либеральные комментаторы негодуют, возмущаясь, почему правоохранители действовали столь нерешительно. Но, с другой стороны, разве нет иронии в том, что бездействием полицией сейчас громче всех возмущаются те люди, которые летом шли на поводу у леворадикальных активистов и поддерживали их требования урезать финансирование или вовсе сокращать полицейские департаменты по всей стране? Как, например, спикер Палаты представителей и лидер демократов Нэнси Пелоси, не решавшаяся противоречить тем своим соратникам, кто требовал обуздать полицию. Теперь же полиция не сумела остановить тех бунтарей, кто ворвался в кабинет Пелоси и фотографировался в ее кресле с ногами, закинутыми на стол.

В сухом остатке минувший день ничего не поменял, и Джозеф Байден 20 января станет 46-ым президентом США. Но от позорных событий 6 января Америка отмоется еще нескоро и забудет их нескоро. И весь мир тоже.