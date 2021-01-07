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Рубрика: Происшествия

Спасатели завершили поисковую операцию на Вилюченском водопаде

Текст: Александр Филимоненко

По уточненным данным, под обрушение льда на Вилючинском водопаде попали четыре туриста: травмы получили трое, в том числе ребенок, еще один человек из группы погиб. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по Камчатскому краю.

Пострадавшие при обрушении льда на Камчатке туристы были "дикарями"

Пострадавших осмотрели медики, двоих туристов доставили вертолетом в Камчатскую краевую больницу.

"10-летний мальчик получил сочетанную травму головы, позвоночника и грудной клетки. Он в реанимации, его состояние все еще тяжелое. Вместе с ребенком в больнице находится отец. Накануне они прилетели из Владивостока. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, его состояние средней степени тяжести", - рассказала замминистра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, спасатели завершили поисковую операцию у Вилючинского водопада, где произошёл обвал. Других пострадавших найдено не было.

Напомним, 7 января в 14:20 по камчатскому времени в Единую дежурно-диспетчерскую службу Елизовского района Камчатского края поступила информация об обрушении льда на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, тургруппа не была зарегистрирована. СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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