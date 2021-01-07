В Сочи после лесных пожаров возбудили уголовное дело

В Сочи полицейские возбудили уголовное дело после нескольких пожаров в лесных массивах вокруг города, в том числе в национальном парке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УВД города-курорта, причастных к возгораниям сейчас разыскивают.

- Сейчас сотрудники МВД изучают видеозаписи из соцсетей, в том числе ту, где мужчина при помощи горючей жидкости поджигает траву. Кроме того, полицейские устанавливают личности причастных к пожарам.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщалось ранее, в Сочи после Нового года вспыхнули сразу несколько лесных пожаров. Горела лесная подстилка и деревья. 6 января в ГУ МЧС региона заявили, что все пожары потушены. По подозрению в поджогах задержали пять человек. По версии правоохранителей, все пожары в районе города возникли из-за человеческого фактора.