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Рубрика: В мире

Советники и министры Трампа один за другим уходят в отставку

Текст: Юрий Чернов

После беспорядков в Капитолии США, унесших жизни по меньшей мере четырех участников протеста и одного полицейского, администрацию президента Дональда Трампа охватила волна отставок. Высокопоставленные советники по вопросам национальной безопасности покинули Белый дом практически в полном составе, ранее о своем уходе заявили два министра - главы министерств транспорта и образования.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Совет национальной безопасности США, по данным агентства Reuters, в четверг покинули сразу четыре ключевых советника - старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Руджерро, старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй, а также старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш и старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 7 чиновников Белого дома также ушли в отставку. По информации американских СМИ в их числе находится советник совбеза на российском направлении Райан Тулли, заместитель помощника министра торговли по вопросам разведки и безопасности Джон Костелло, а также заместитель советника по нацбезопасности Мэтт Поттингер. В отставку ушел и специальный посланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни.

Министр образования США Бетси Девос заявила, что беспорядки стали для нее "переломным моментом" в принятии решения об уходе с поста. "Это все (беспорядки - прим. "РГ") видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере", - приводит ее слова WSJ. Глава Министерства транспорта Элейн Чао на своей страничке в Twitter заявила, что уходит из-за несогласия с действиями президента США, который по ее мнению, спровоцировал штурм Капитолия. "В нашей стране произошло травмирующее событие, которое вполне можно было предотвратить. Сторонники президента ворвались в здание Капитолия после проведения митинга, где он (Дональд Трамп - прим. "РГ") выступал перед ними", - написала Чао.

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