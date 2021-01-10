Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление в связи с попыткой сторонников действующего президента США Дональда Трампа штурмовать здание Конгресса, сообщает агентство Kyodo.

"В мире считают, что США являются демократическим государством. В этом смысле (случившееся - прим. "РГ") вызывает крайнее сожаление", - коротко охарактеризовал глава японского правительства развернувшиеся 6 января на Капитолийском холме события. По его словам, официальный Токио продолжит выстраивать внешнюю политику на основе союза с американцами.

Напомним, что накануне утверждения законодателями победы демократа Джозефа Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники Дональда Трампа. Американский лидер в своем выступлении перед митингующими подчеркнул, что не признает итоги голосования. "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", - заявил Трамп.

После этого протестующие двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений с правоохранителями погибли пять человек, четырнадцать получили ранения различной степени тяжести, более 50 активистов были задержаны.

На следующей неделе Палата представителей может начать процедуру рассмотрения вопроса о вынесении Дональду Трампу импичмента. Американские парламентарии от демократов настаивают на необходимости привлечения главы США к ответственности за подстрекательство, которое, как они полагают, и спровоцировало толпу на захват Капитолия.