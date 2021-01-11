17 премьер на ТВ и в Сети на неделе с 11 по 17 января

Начало года - время появления громких проектов, которые можно будет смотреть вплоть до лета.

"Россия 1" предлагает зрителям новое шоу о ремонте "Большая переделка" и очередной сезон популярных в нашей стране "Танцев со звездами". На Первом канале Владимир Познер и Иван Ургант попутешествуют за всех за нас по Японии. Но, поскольку они это делают как профессионалы, то откроют для всех для нас много нового и полезного. На "Культуре" - проект "Дом архитектора", который заставит многих по-новому взглянуть на свои дома... В целом телеканалы и онлайн-кинотеатры стараются не дать никому заскучать и в новом году. Как именно? Читайте подборку свежих премьер первой рабочей недели 2021-го года.

1. Проект "Япония. Обратная сторона кимоно". На Первом канале, 11-14 января в 23:30. В нем ведущие Владимир Познер и Иван Ургант ищут ответы на главные вопросы о Японии. Каковы основные черты национального японского характера? Почему Япония на протяжении нескольких столетий стремилась держать свою "дверь" закрытой для остального мира? Кто такие самураи на самом деле? Как японскому обществу удалось пережить и восстановиться после ядерной катастрофы. Смогла ли Япония до конца простить США за атомные бомбардировки? В какой степени религия присутствует в повседневной японской жизни? И другие.

Фото: Первый канал

2. Ток-шоу "Близкие люди". На "России 1",15 января, 14:55. Ведущие: Леонид Закошанский и Маргарита Грачёва. Героями нового шоу станут те, кто пережил предательство и боль, кто не может найти выход из замкнутого круга упреков и обид. Это могут быть муж и жена, мать и ребёнок, лучшие друзья или дальние родственники. В студии они смогут посмотреть на проблему под другим углом, выслушают мнение специалиста и почувствуют, что не одиноки в беде. Напомним, что история Маргариты Грачёвой потрясла страну несколько лет назад. В порыве ревности муж отвёз Маргариту в лес, где отрубил ей обе кисти рук. Врачам удалось восстановить одну руку, а другую заменяет современный биомеханический протез. Теперь Маргарита хочет помогать тем, кто также оказался в тупике. Эксперты проекта - адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая и Евгений Змиев, который раскроет героям не только сильные и слабые стороны их характера, но и рассчитает опасности, угрозы и возможности развития ситуации, а кому-то поможет подобрать партнёра.

Фото: Телеканал "Россия"

3. К 80-летию Владимира Мулявина - документальный фильм "Песняры" - молодость моя". На Первом канале 17 января в 15:15. Автор - Андрей Сысоев. Режиссёр - Людмила Снигирёва. В СССР семидесятых слава ансамбля и его руководителя Владимира Мулявина была просто феноменальна. Их "Вологду", "Рушники", "Каляду", "За полчаса до весны", "Наши любимые", "Беловежскую Пущу", "Косил Ясь конюшину" и "Березовый сок" распевала вся страна. Международное признание коллектив получил в Каннах в 1975 году, выступив на фестивале MIDEM. Там же, в Каннах, "Песняры" аккомпанировали Алле Пугачевой. С тех пор между ней и Мулявиным завязалась дружба. Со многими деталями биографии Мулявина широкая аудитория не знакома. О них расскажут в фильме.

4. Новый сезон шоу "Танцы со звёздами". На "России 1" 17 января в 18:00. Ведущий: Андрей Малахов. Жюри - Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Игорь Рудник. Звёздный состав сезона: Сергей Лазарев, DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов. Пары артистам составят знаменитые профессиональные танцоры: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская. Главный хореограф сезона - Василий Козарь.

Фото: Телеканал "Россия"

5. Второй сезон сериала "Метод" - продолжение. На Первом канале, с 17 января в 23:15. Кстати, а вы знаете, что первый сезон можно посмотреть всего за пять минут по этой ссылке. А еще - новые серии доступны после эфира в течение недели на сайте Первого канала. В новом году сериал к нам возвращается с 9-й серии. Убит отец Есени. Все указывает на то, что убийца - это Меглин. Есеня отправляется расследовать очередную серию убийств без напарника... Кстати, у кого возникнет вопрос - почему Меглин жив, ответим: его "воскрешение" состоялось уже в первой серии второго сезона. Как изменились герои во втором сезоне.

Фото: Первый канал

6. Второй сезон сериала "Блудный сын". More.tv с 13 января. Главный герой - Малькольм Брайт (Том Пэйн), талантливый криминальный психолог, который отлично разбирается в маньяках, учитывая, что его отец (Майкл Шин) как раз и является одним из них. Используя свои способности, Брайт помогает полиции Нью-Йорка раскрывать преступления.

7. Документальный фильм "Кремль-9. Гараж особого назначения". На Первом канале, 17 января, 13:55. Гараж особого назначения - важнейшее из специальных транспортных подразделений в составе Федеральной службы охраны - отмечает столетие. О нем и специалистах, работающих там, рассказано немало. Но создатели фильма решили проследить, как каждый из этапов развития автотехники соответствовал этапам развития страны, наглядно продемонстрировать легендарные автомобили, возившие высших руководителей страны. От дореволюционных "Делано Бельвиля" императора Николая II и бронированного "Паккарда" 30-х годов к новым отечественным машинам представительского класса ЗИС и ЗИЛ; от "Мерседесов" эпохи Ельцина к уникальному российскому лимузину "Аурус". Кстати, в фильме впервые будут показаны рассекреченные кадры боевых испытаний и обстрела новейших бронированных автомобилей "Аурус". Автор проекта и ведущий: Алексей Пиманов

8. Проект "Большая переделка" ("Россия 1", 17 января в 11:00). Ведущая: Ольга Миндель Герои - обычные семьи, которые готовы изменить привычный подход к планированию пространства, открыты к экспериментам, но не знают, с чего начать. Ведущая Ольга Миндель с командой профессиональных дизайнеров и специалистов по организации пространства нагрянет к ним в гости, чтобы устроить квартирам большую переделку. По правилам проекта все вещи участников отправляются в большой ангар, а назад вернётся только то, что хозяева выберут сами.

9. Авторский проект "Дом архитектора". Ирина Коробьина - известный российский исследователь архитектуры и общественный деятель, автор нескольких документальных фильмов. В 2020 году Ирина Коробьина продолжила свой цикл программ "Дом архитектора", героями которого стали российские, европейские и японские архитекторы с их необычными идеями. "Россия - Культура", с 11 - 14 января в 23:10.

10. "Юбилейный вечер" - концерт, посвященный 85-летнему юбилею маэстро Раймонда Паулса. Первый канал, 16 января в 18:25. В нем примут участие и первые исполнители песен Паулся, и те, кто принял от них эстафету. Выступления звезд сопровождает оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. Участвуют Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Александр Малинин, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Emin, Глеб Матвейчук, звезды телепроекта "Голос" Интарс Бусулис, Шариф, Мариам Мерабова и другие.

11. Концерты на НТВ. Концерт Алексея Чумакова с симфоническим оркестром - 12 января в 23:40. На сцене Crocus City Hall артист в кругу талантливых музыкантов исполняетт хиты, а также представляет новые композиции. Юбилейный концерт Ольги Кормухиной "30 лет в открытом космосе" - 14 января в 23.40. Также телеверсия концерта одной из самых популярных и востребованных артисток на российской эстраде. На той же сцене - Crocus City Hall - певица споет "Мой первый день", "Жёлтая дорога", "Жозефина", "Сонет", "В красном", "Падаю в небо", "Путь", "А принцессе можно всё" и другие песни.

12. Оперный бал к 30-летию театра "Геликон-опера". "Россия - Культура", 17 января в 17:15. Театр "Геликон-опера" появился в 1990 году, и тогда в его труппе было всего пять человек. Сейчас здесь служит 500 артистов - по мнению художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана, это оптимальное количество для активной работы. 30-летие здесь планировали отметить еще в апреле, но торжества из-за пандемии пришлось отложить. И вот в декабре свой день рождения театр отпраздновал оперным балом. Программа включает великолепную музыку и встречи с мировыми звездами оперы. Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители и другие. За пультом - главный дирижер "Геликон-оперы" Валерий Кирьянов и музыкальный руководитель театра Владимир Федосеев.

13. Документальный фильм "Модная старость. Возраст в голове". На канале "Россия - Культура", 11 января в 20:45. В 2015 году на планете жил 901 миллион человек старше 60 лет. Согласно прогнозу ООН, к 2030 году их будет 1,4 миллиарда, к 2050 - более двух миллиардов. Планета стремительно стареет. Согласно новой классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость теперь длится до 44 лет, средний возраст - до 60, а старость начинается в 75. Авторы фильма исследуют, как изменилось отношение к возрасту за последние 100 лет в России.

14. Программа "Мой герой. Полина Пушкарук". ТВ Центр, 13 января в13:40. Этой актрисе всего 29 лет, но все ее работы в кино очень яркие и запоминающиеся. Сама она создает впечатление скромной и очень спокойной девушки: не пользуется косметикой, не любит яркие наряды, но мало кто знает, что она гоняет на собственном мотоцикле, а ради роли в кино готова даже остричь волосы "ежиком".

15. Второй сезон научно-развлекательного скетчкома "Миша портит всё". СТС, 11 января в 19:00. В новых сериях главный герой в исполнении Михаила Галустяна покажет привычный мир с неожиданной стороны. Узнать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах жизни помогут эксперты и приглашённые звёзды: Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони. В этот же день второй сезон скетчкома появится и на сервисе more.tv.

Фото: СТС

16. Британский сериал "Агата Рэйзин". На Okko, с 12 января. Комедийно-драматический сериал рассказывает о профессионале в области пиара Агате Рэйзин, которая вновь возвращается в роли неуёмного сыщика, чтобы раскрыть серию загадочных убийств.

17. Не забываем о хорошем кино. На сервисе Wink с 14 января - фильм "Дэвид Боуи. Человек со звезды". На сервисе Start также с 14 января можно смотреть фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, который получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале и выдвинут от России на "Оскар" и "Золотой глобус". И там же с 15 января - фильм "Глубже!" Михаила Сегала. Комедия с Александром Палем и Любовью Аксеновой в главных ролях. На "Кинотавре" в 2020-м году лента получила диплом жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям".