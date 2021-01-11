Январь отметился ростом цен на новые автомобили

Российская ассоциация дилеров (РоАД) зафиксировала увеличение цен на новые автомобили на 2-3% с начала 2021 года. Этот же диапазон, по прогнозам Ассоциации, сохранится и в дальнейшем: более резких скачков не ожидается.

"Понятно, что ни один производитель не может долго работать в убыток и, соответственно, поднимает цены, покрывая дополнительные расходы из-за слабеющего курса рубля", - цитирует РИА Новости президента РоАД Вячеслава Зубарева.

Также Зубарев отметил, что на рынок автомобилей в 2021 году будут влиять несколько факторов, в числе которых рост цен и стимулирование спроса государством через льготные программы.

"В целом, общий прогноз по году будет положительным, 3-5%, но при этом первый квартал просядет по сравнению с 2020 годом", - заявил президент РоАД.

По данным собственных источников агентства, в 2021 году правительство увеличит утилизационный сбор на все виды автотехники, включая специализированную. Диапазон - 25-30%. Основная причина заключается в ослаблении российской валюты. Это обстоятельство тоже может повлиять на рост цен, но только в том случае, если индексация действительно произойдёт. Пока же нет никаких документов, подтверждающих это.