Минфин ожидает стабильных цен на бензин в 2021 году

"Механизм демпфера уже показал свою эффективность в прошлые годы - в 2019-2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, это были самые низкие показатели за последние несколько лет", - сказано в заявлении пресс-службы.

Механизм демпфера был разработан 2018 году, после сразу двух за год топливных кризисов. Он заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС, препятствует их скачкам как вверх, так и вниз.

Механизм работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок барреля. При росте нефтяных цен, как происходит сейчас, компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке ростом не выше инфляции.