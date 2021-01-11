Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.01.2021 11:57
Рубрика: Бензин

Минфин ожидает стабильных цен на бензин в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
Наблюдаемый сейчас рост оптовых цен на топливо будет сглажен в течение месяца - двух, благодаря действию демпфирующего механизма, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, отдельно подчеркнув, что ожидаемый рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Механизм демпфера уже показал свою эффективность в прошлые годы - в 2019-2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, это были самые низкие показатели за последние несколько лет", - сказано в заявлении пресс-службы.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Семь мифов о бензине. Рассказываем об ошибочных утверждениях

Механизм демпфера был разработан 2018 году, после сразу двух за год топливных кризисов. Он заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС, препятствует их скачкам как вверх, так и вниз.

Механизм работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок барреля. При росте нефтяных цен, как происходит сейчас, компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке ростом не выше инфляции.