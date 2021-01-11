В Батайске суд начал рассматривать дело экс-редактора газеты "Вперед"

В Батайском городском суде прошло слушание гражданского дела по иску бывшего главного редактора газеты "Вперед" Елены Пивоваровой о восстановлении ее в должности.

Напомним, ситуация с увольнением главреда вышла из берегов районного и даже областного масштаба и превратилась в скандал федерального значения. На прошедшей в декабре прошлого года итоговой пресс-конференции главы государства прозвучал вопрос о правомерности действий местной власти в отношении главного редактора. Дело приняло неожиданный поворот, ведь это не частный случай и определяется не имущественными отношениями, а законами нормального гражданского общества, в котором должны работать нормальные, а не карманные СМИ.

Первая публикация "РГ" об опальном редакторе вышла сразу после ее увольнения 12 ноября: "Маленькие люди".

После этого с небывалой скоростью газета маленького городка попала под град всевозможных проверок: срочно надо было найти мало-мальски правдоподобную причину для случившегося увольнения. В редакцию явились представители Контрольно-счетной палаты - поискать в коммерческом предприятии припрятанные бюджетные деньги, и это после всеобъемлющего аудита, не нашедшего в деятельности редакции ничего криминального. Затем пришли представители правоохранительных органов.

Об этом прецеденте вышла вторая статья - "Проверка для всех" ("РГ" от 20 ноября), и мы перечислили все нарушения - десять пунктов! - которые были допущены при этих проверках.

Ни на один наш аргумент не последовало никакой реакции. В Батайске продолжали рыть доказательства вины Пивоваровой, не замечая большого бревна в собственном глазу.

Учредитель ООО "БИА "Вперед" - Комитет управления имуществом города Батайска, единоличным решением уволивший главреда, оказывается, в права учредителя так и не вступил, не выполнив договорные обязательства по передаче имущества. И мало того, утерял эти права спустя четыре месяца после образования предприятия. Но все это время считал себя полноправным хозяином не только БИА, но и всей газеты. Хотя по Уставу СМИ, учредителями газеты являются правительство области, администрация города и редакция газеты. И именно их подписи должны стоять под решением об увольнении главреда.

Однако в суде представитель ответчика, администрации города, с этим не согласился. Как и с тем, что истец ходатайствовал о привлечении администрации в качестве соответчика. Но судья на месте определила ходатайство удовлетворить. Представитель администрации попросил тайм-аут для подготовки ответов по исковым требованиям Елены Пивоваровой. Рассмотрение дела продолжится 4 февраля.