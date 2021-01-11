"Звездные войны" получили новую подробную хронологию

Компания Lucasfilm в очередной раз перетряхнула официальный таймлайн во франшизе "Звездные войны".

В результате временная шкала в Далекой-далекой галактике поделилась на шесть периодов, события которых соответствуют тем или иным медийным проектам.

New official timeline showcasing the different eras of Star Wars storytelling! pic.twitter.com/J5a6X1tK85 — Noah (@keldorjedii) January 4, 2021

1. Расцвет Республики.

2. Падение джедаев - трилогия приквелов и мультсериал "Войны клонов".

3. Господство Империи - мультсериал "Бракованная партия" и фильм про Хана Соло.

4. Эпоха сопротивления - мультсериал "Повстанцы", "Изгой-один" и оригинальная трилогия.

5. Новая Республика - "Мандалорец".

6. Зарождение Первого Ордена - мультсериал "Сопротивление" и трилогия сиквелов.

Столь щепетильные уточнения сделаны из-за старта "Расцвета Республики" - нового периода, который будет освещен при помощи книг и комиксов.