Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной

Водитель Иван Гавриков арестован по делу о гибели четырех солдат в крупном ДТП в Подмосковье. Такое решение принял городской суд Красногорска, сообщает ТАСС.

Мужчина заключен под стражу, как минимум, на два месяца. Из зала суда он будет доставлен в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц".

В свою очередь СК ведет расследование дела по статье 350 УК РФ - "Нарушение правил вождение и эксплуатации военных машин". О фигурантах этого расследования пока не сообщалось.

Напомним, что самосвал врезался в колонну военных автобусов на трассе М-9. В аварии погибли четверо военнослужащих, травмы, по последним данным, получили 50 их сослуживцев.