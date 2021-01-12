Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода

Аномально морозная погода ожидается сразу в нескольких регионах России. К резкому похолоданию приведет нехарактерное перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.

"Этот процесс уже начался. Температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Москве 25-градусные морозы возможны в середине недели. И до 17 января потепления ждать не стоит.

В Гидрометцентре рассказали, что на прогностических картах отрицательная температурная воздуха закрашивается иссиня-черным цветом. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. "Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", - пошутил Вильфанд.

На юге Западной Сибири сейчас супер-холодная погода. "На 15-16 градусов ниже минимальных значений. Там до минус 35-40 градусов. В 21 веке нечто похожее было, пожалуй, лишь в 2006-м году", - добавил синоптик.

Испортится погода и на юге европейской части России. Морозы там не сильные, но похолодание будет сопровождаться очень сильными осадками и ураганным ветром.