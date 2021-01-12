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12.01.2021 13:10
Рубрика: Происшествия

Историку Соколову попросили смягчить наказание

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Защита историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, подала апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Петербурга. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Соколова Сергея Лукьянова, защитник историка просит смягчить приговор.

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В объединенной пресс-службе судов Петербурга "РГ" сообщили, что пока апелляционная жалоба в суд не поступила.

Напомним, в конце декабря Олега Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы. Историка судили по двум статьям: убийство и незаконное хранение оружия. Сам Олег Соколов настаивал, что убил Анастасию Ещенко случайно, потом расчленил ее тело в состоянии аффекта и не отдавал отчета своим действиям.

В свою очередь сторона обвинения указывала на то, что Соколов после расстрела девушки спрятал ее тело в другой комнате. Утром он сделал звонок коммунальным службам, пожаловался на работу газовой колонки, позвонил в посольство Франции, чтобы узнать судьбу своего давнего обращения, а вечером принимал у себя дома гостей. Сам историк на судебных заседаниях признавал, что он расчленил тело девушки, чтобы скрыть следы преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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