Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии Boeing 737-524

Водолазы извлекли в районе падения Boeing 737-524 черный ящик бортового самописца. Об этом сообщают индонезийские СМИ.

Ранее в месте предполагаемого местонахождения самописца были отмечены сигналы радиомаяка.

Как отметил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, в поисковой операции на месте крушения было задействовано 3318 человек на 54 судах, 18 надувных лодках, трех вертолетах, на берегу ждали 33 машины скорой помощи.

Специалисты надеются, что расшифровка записей бортового самописца поможет понять причину катастрофы.

Ранее глава Национального комитета по безопасности на транспорте (KNKT) Индонезии Сурджанто Тьяджоно заявил, что, судя по характеру разброса обломков на небольшом расстоянии, взрыва на борту не было.

Boeing 737-524 рейса SJ 182 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в Понтианак на Калимантане 9 января в 14:36 и разбился через четыре минуты после взлета. На борту находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей, а также шесть членов экипажа.