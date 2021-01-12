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12.01.2021 06:11
Рубрика: В мире

США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена

Россия получила приглашение на инаугурацию нового президента США Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне. Представлять страну на этом мероприятии будет посол Анатолий Антонов, отметили в дипмиссии.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Какие меры предпримут власти США к инаугурации Байдена

Напомним, демократ Джо Байден победил на выборах главы государства третьего ноября 2020 года. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия. "Я не боюсь приносить присягу на улице", - сказал Байден. Инаугурационный комитет заявил, что темой церемонии 20 января будет "Америка единая".

Отмечается также, что в связи с недавними событиями в Вашингтоне будут приняты беспрецедентные меры безопасности. В столицу направлены бойцы Национальной гвардии - 10-15 тысяч военнослужащих. А вот американцев попросили остаться дома и не приезжать на инаугурацию. Данное событие традиционно привлекает в столицу сотни тысяч человек. В этом году количество участников церемонии будет резко сокращено с 200 тысяч до трех тысяч человек.

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