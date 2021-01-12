Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства"

Беспрецедентно успешный политический датский телесериал "Правительство" (Borgen), четвертый сезон которого будет создан телерадиокомпанией DR совместно со стриминговым сервисом Netflix, оброс рядом подробностей, о которых сообщает новостная служба DR.

Сидсе Бабетт Кнудсен снова предстанет в роли амбициозного политика Бригитте Нюборг, а Бригитте Йорт Сёренсен вновь воплотит роль журналистки Катрине Фёнсмарк. Среди актеров, уже успевших полюбиться зрителям в "Правительстве", появятся Ларс Миккельсен, Сёрен Маллинг, Йенс Альбинус и другие.

Новыми лицами станут Миккель Бо Фёльсгор, недавно снявшийся в драме "Вполне обычная семья" (En helt almindelig familie), ему предстоит войти в руководство партии под началом Бригитте Нюборг, которая, в свою очередь, получит новую должность в правительстве в грядущем сезоне и станет министром иностранных дел.

Кроме того, за истекшее время дети Нюборг также успели подрасти. И ее сына Магнуса сыграет Лукас Люнггор Тённесен, известный зрителям по "Дождю" (The Rain).

Созданием сценария будет по-прежнему заниматься Адам Прайс, успевший после окончания третьего сезона "Правительства" создать сюжет "Путей Господних" (Herrens veje) с Ларсом Миккельсеном в главной роли. К нему присоединятся Йеппе Гьервиг Грам и Тобиас Линдхольм. Последний является верным соратником Томаса Винтерберга ("Субмарино", "Охота", "Коммуна", "Еще по одной"), который успел также снять фильм "Война", подготовить "Расследование" для HBO (оно выйдет в этом году), а также поработать над сценарием "Вкуса жизни" с режиссером Кристоффером Бо.

И - самое важное. Новый сезон "Правительства" выйдет в 2022 году.