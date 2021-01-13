Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта

Второй поединок между боксерами-тяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 6 марта.

Матч-реванш между российским и британским боксерами ранее переносился дважды. Он изначально был намечен на 21 ноября, но затем его перенесли на 30 января. Но и в этот срок он не пройдет, поскольку ранее россиянин переболел коронавирусом и не сможет подготовиться к этой дате.

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, поединок состоится 6 марта.

В августе минувшего года Поветкин нокаутировал своего соперника в пятом раунде, хотя по ходу боя сам побывал в нокдауне.

Тогда 41-летний россиянин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.