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13.01.2021 13:01
Рубрика: Спорт

Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта

Текст: Максим Домчев

Второй поединок между боксерами-тяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 6 марта.

Александр Поветкин возобновил подготовку к реваншу против Диллиана Уайта

Матч-реванш между российским и британским боксерами ранее переносился дважды. Он изначально был намечен на 21 ноября, но затем его перенесли на 30 января. Но и в этот срок он не пройдет, поскольку ранее россиянин переболел коронавирусом и не сможет подготовиться к этой дате.

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна, поединок состоится 6 марта.

В августе минувшего года Поветкин нокаутировал своего соперника в пятом раунде, хотя по ходу боя сам побывал в нокдауне.

Тогда 41-летний россиянин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спорт Бокс Александр Поветкин

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