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13.01.2021 04:52
Рубрика: В мире

Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты назвали ряд симптомов, которые отличают течение болезни у детей с "британским" штаммом коронавируса. Так больше половины из них страдают от усталости, становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача, сообщает Express.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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53% детей жаловались на головную боль при коронавирусе. Одновременно с этим беспокоить может и живот, предупредили специалисты. Почти у половины детей, которые заболели "британским" штаммом COVID-19, температура превышает 37 градусов. На наличие инфекции в организме может указывать также больное горло, около 35% заболевших страдают от потери аппетита. Чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года, пишет РИА Новости.

В середине декабря прошлого года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти подтвердили, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ранее сообщалось о том, что мутировавший штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране мира. По данным специалистов ВОЗ, больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Северной и Южной Америке. На втором месте - страны Европы, на третьем - Юго-Восточная Азия. Российские эксперты отмечали, что несмотря на большую способность к инфицированию, ничто пока не говорит о том, что "британский" штамм коронавируса более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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