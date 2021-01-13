Убийцу девушек на горе Уктус еще раз проверят психиатры

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрел апелляцию на приговор осужденного за убийство девушек на горе Уктус, совершенного в 2018 году. Инстанция назначила дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, которую проведут специалисты Свердловской областной психиатрической больницы, говорится в сообщении Свердловского облсуда.

Ранее эксперты сделали вывод, что мужчина хоть и имеет некоторые психологические проблемы (смешанное расстройство личности), но при этом полностью вменяем и отдавал себе отчет в том, что делал.

Напомним, 29 сентября 2020 года уральца приговорили к пожизненному сроку за расстрел двух подруг, которые вечером 25 августа 2018-го гуляли на учебном склоне горнолыжного комплекса в Екатеринбурге. Было возбуждено дело об убийстве из хулиганских побуждений (пункты "а","и" части 2 статьи 105 УК РФ), но выяснить личность стрелка долгое время не удавалось. После кропотливого расследования 9 декабря 2019 года фигуранта задержали.

По информации суда, преступление он совершил из хулиганских побуждений и желания противопоставить себя обществу - умышленно хотел расстрелять нескольких человек из самодельного оружия (причем ему было неважно, кто именно станет целью). Мотивом стала появившаяся у него в конце 1990-х идея возмездия за издевательства, которым он подвергался со стороны однокашников. Детали оружия он купил в интернете, самостоятельно собрал его.

"Признать виновным и приговорить к пожизненному сроку в колонии особого режима", - постановил суд. Также он должен выплатить потерпевшим (членам семьи погибших девушек) по миллиону рублей компенсации морального вреда плюс расходы на погребение.