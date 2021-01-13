Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса позволит максимально быстро и безопасно создать коллективный иммунитет. Таким мнением с агентством "Москва" поделился главврач столичной городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Коллективный иммунитет может сформироваться и естественным способом, когда большая часть населения переболеет. "Но такой путь несет в себе много рисков для здоровья, а порой и для жизни пациентов, - комментирует Валерий Вечорко. - Мы знаем, что это COVID-19 - это опасное заболевание, порой приводящее к очень серьезным последствиям. Именно поэтому вакцинация имеет колоссальное значение для здоровья пациентов".

Особенно серьезно к вакцинации должны подойти представители группы риска - прежде всего это пожилые люди. Кстати, в Москве, где масштабная вакцинация уже развернута, люди старше 60 лет составляют почти половину прошедших иммунизацию.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса по всей стране. В частности, в Москве с сегодняшнего дня значительно расширен перечень категорий людей, которым доступна вакцина. А с 14 января количество прививочных пунктов вырастет с 70 до 100.