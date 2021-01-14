Доклад о крушении Boein 737 в Индонезии опубликуют в течение 30 дней

Власти Индонезии пообещали опубликовать доклад о причинах крушения Boeing 737 в Яванском море в течение месяца со дня трагедии. "Это соответствует международным нормам безопасности полетов", - заявил замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо.

Ранее стало известно о найденном на дне моря черном ящике, который фиксировал информацию с различных датчиков воздушного судна (скорость, высота, тангаж, обороты каждого из двигателей и так далее). Расшифровка данных может занять до пяти дней. При этом спасатели пока не нашли речевой самописец. В среду поиски были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air девятого января вылетел из Джакарты в город Пантианак и упал в воду спустя четыре минуты после взлета. На борту находились 62 человека. Все они погибли.