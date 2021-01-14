Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе

В пятницу в Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафетная гонка. В четверг тренеры российской команды определились с ее участниками.
Как сообщается в микроблоге Союза биатлонистов России в Twitter, в гонке примут участие Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Именно эта четверка показала лучший результат на недавней спринтерской гонке. В свою очередь, последний этап доверен Латыпову, который на прошлой неделе зарекомендовал себя отличным финишером во время смешанной эстафеты, где россияне сумели одержать первую победу в нынешнем сезоне.
Определен состав сборной России на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Цвета российского флага будут защищать: Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Гонка начнется в 16:30 (мск) 15 января.— Биатлон России (@russianbiathlon) January 14, 2021
(📷 Nordic Focus) pic.twitter.com/odyHcnOZWp