Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе

В пятницу в Оберхофе на этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафетная гонка. В четверг тренеры российской команды определились с ее участниками.

Как сообщается в микроблоге Союза биатлонистов России в Twitter, в гонке примут участие Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Именно эта четверка показала лучший результат на недавней спринтерской гонке. В свою очередь, последний этап доверен Латыпову, который на прошлой неделе зарекомендовал себя отличным финишером во время смешанной эстафеты, где россияне сумели одержать первую победу в нынешнем сезоне.