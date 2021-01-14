В Волгограде дело об убийстве из-за ссоры в чате рассмотрят 21 января

В Центральный районный суд Волгограда поступило уголовное дело о подстрекательстве, пособничестве и убийстве человека после ссоры в родительском чате.

Напомним, 41-летний риелтор из Волгограда был жестоко избит и умер через семь дней, не приходя в сознание. Врачи пытались его спасти, но им не удалось. 12-летняя дочь осталась сиротой.﻿ На скамье подсудимых - трое человек.

Трагедия произошла еще 23 октября. Одна из мам в родительском чате неправильно поняла слова отца другого ребенка и начала угрожать ему и оскорблять мужчину. А затем ссора перешла в реальную жизнь. Как считают следователи, после перепалки мать заставила супруга поехать и избить своего оппонента. Но не получилось: потерпевший просто не вышел к агрессору на улицу. Тогда женщина попросила своего брата довести дело до конца, а муж "решил выступить в роли соисполнителя преступления", говорят в региональном СК.

В результате участники конфликта встретились в одном из отделений крупного банка. Судя по всему, погибший надеялся, что под боком у охраны банка драки не будет. Но он ошибся. Камеры зафиксировали, как злоумышленник вошел в зал для обслуживания клиентов, прошел прямо к своей жертве и несколько раз ударил его в голову. По некоторым данным, на руке у нападавшего был кастет.

"В ходе разговора он несколько раз оскорбил меня, и я нанес ему несколько ударов в область головы. Он упал, и я ушел", - рассказал позже задержанный следователям. Хотя на записи видно, что разговора между ними не было.

Матери ребенка инкриминируют подстрекательство и пособничество в преступлении, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По этой же статье пойдут брат и муж обвиняемой. Последнего будут также судить за угрозу убийством. Судебное заседание по делу назначено на 21 января.