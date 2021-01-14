Снижение производства в российском автопроме за 2020 год не превысит 11%

Снижение производства в российском автопроме по итогам 2020 года не превысит 11% при ранее прогнозировавшихся 20%. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках дискуссии "Новая структура экономики" на Гайдаровском форуме.

Он сообщил, что по предварительным прогнозным данным в целом по объему рынка снижение составило около 10%. "Если говорить про автопром, вы помните те пессимистические прогнозы, которые давали эксперты в марте месяце, когда рынки все схлопнулись зарубежные и, в первую очередь, по автопрому. Но результаты 2020 годы, вышли с минусом по рынку около 10% - это ни о чем. Снижение в европейских странах было от 25% до 50%", - отметил министр.

Денис Мантуров особо подчеркнул, что удалось избежать серьезного падения производства на российских автозаводах. "На этом фоне мы ожидали снижения на 20%, что было рассчитано нами, как удовлетворительный результат, при принятии государством мер по стимулированию рынка. Но сейчас мы уже видим, что это будет около 11%, это пока оперативные данные отраслевые. Но это совместная была оперативная работа правительства и бизнеса, который формировал запросы, а правительство, и в нашем лице как министерства, отрабатывало оперативно эту повестку", - подчеркнул он.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. "Российская газета" является информационным партнером форума.