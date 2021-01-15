Иммунолог оценил вероятность новой волны COVID-19 весной

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что весной ситуация с коронавирусом в нашей стране будет значительно лучше, чем сейчас. По мнению специалиста, к тому времени в обществе сформируется достаточная иммунная прослойка. "Кто болеет? Новые. Если все прогорело - нечему гореть", - цитирует Жемчугова РИА Новости.

Тем временем в России уже фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Мы наблюдаем снижение на 16 процентов количества госпитализированных", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

А вот эксперты ВОЗ снова сгущают краски. В частности, Мария ван Керкхове заявила, что после праздников ситуация в некоторых странах ухудшится. Такого же мнения придерживается и заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, увеличение числа заболевших может произойти примерно через две недели после новогодних каникул. "Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а школьники и студенты приступили к очной учебе", - пояснил Горелов.