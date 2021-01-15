Nissan рассказал о моторах нового Qashqai: только гибриды

Nissan продолжает постепенно раскрывать подробности о новом поколении Qashqai. На этот раз компания поделилась информацией о силовых агрегатах компактного кроссовера.

Nissan Qashqai нового поколения можно будет купить с 12-вольтной умеренно-гибридной силовой установкой ALiS (Advanced Lithium-ion battery System), во главе которой стоит знакомый по актуальной генерации Qashqai бензиновый турбомотор 1.3 DiG-T, представленный в двух вариантах мощности: 140 и 160 л.с.

Для обоих в паре предлагается 6-ступенчатая МКП, для 160-сильной также доступен вариатор. В компании отметили, что обе коробки передач были модернизированы: "механика" получила более короткие передаточные числа для более спортивной смены скорости, а CVT стал экономичнее.

Система полного привода с пятью режимами движения предложена только для версии с мотором на 160 сил и вариатором.

Функция ALiS - снижение нагрузки на двигатель и, соответственно, расхода топлива. Энергия запасается в компактной литий-ионной батарее при помощи рекуперации. Когда скорость автомобиля становится меньше 18 км/ч, двигатель отключается, а вся электроника питается от дополнительной бортовой электросети ALiS.

При ускорении (от 20 до 110 км/ч) энергия литий-ионного аккумулятора позволяет двигателю поддерживать дополнительный крутящий момент (+ 6 Нм) в течение 20 секунд, что опять же снижает нагрузку и улучшает показатели расхода топлива.

Также Nissan Qashqai будет доступен к покупке с e-Power, и она отличается от той системы, которая устанавливается на Nissan Leaf: место двигателя 1.2 литра занял 1.5-литровый агрегат мощностью 190 л.с. ДВС в системе e-Power используется исключительно для выработки энергии для электродвигателя. Привод - только передний.

Выход нового Nissan Qashqai на рынок Европы запланирован на весну 2021 года. Ранее "РГ" публиковала фото салона кроссовера.