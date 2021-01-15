Число отравившихся водопроводной водой в Дагестане выросло до 196 человек

Число обратившихся за медицинской помощью с отравлением в Буйнакске возросло до 196 человек, из них 96 госпитализированы. Это в основном дети, сообщает ТАСС.

Как установил Роспотребнадзор, причиной массового отравления стала некачественная водопроводная вода. В ней специалисты ведомства обнаружили возбудителя дизентерии.

В связи с ЧП местные власти решили временно приостановить работу школ-интернатов и детских садов.

В городе запрещено использовать воду из-под крана для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Воду людям подвозят на специальных автомобилях, вся она проходит предварительный лабораторный контроль.

Следственный комитет по данному факту завел уголовное дело.