Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского

Создатель и худрук "Ералаша" Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому сыну.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник - близкую знакомую артиста. Она рассказала изданию, в частности, что у Грачевского, человека уже в возрасте, "был период, когда становилось лучше, а последние месяцы со здоровьем не очень - были тревожные звоночки болезни". И хотя режиссер "вида не показывал, что не здоров", уверял, что "ходит по солнечной стороне улицы", врачи настаивали на обратном.

По словам источника, Грачевский написал завещание еще в прошлом году, "боясь фокусов от жены предыдущей, Анечки". И, согласно бумагам, все, что имел - в том числе загородный дом и квартиру - оставил Кате, последней своей жене, и родившемуся недавно сыну.

Причем остальным троим своим детям, как говорил режиссер, он уже ранее "дал, что мог".

Источник выражает уверенность, что сейчас "активизируется" предпоследняя жена худрука Анна и "будет претендовать".

Борис Грачевский, активный жизнелюб, был женат трижды, у него остались четверо детей. С первой женой - Галиной - режиссер прожил 35 лет, пара воспитала сына Максима и дочь Ксению. От брака со второй женой - Анной - в 2012 году у Грачевского родилась дочь Василиса. А весной прошлого года Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз: третья жена Екатерина, с которой создатель "Ералаша" "был очень счастлив", родила ему сына Филиппа.